Fides vložil zahtevo za presojo ustavnosti zdravstvenega zakona

Zdravniški sindikat Fides je na ustavno sodišče vložil zahtevo za presojo ustavnosti in zakonitosti ključnih določb novele Zakona o zdravstveni dejavnosti. Gre za člene, ki po oceni sindikata grobo posegajo v temeljne ustavne pravice zdravnikov in zobozdravnikov ter ogrožajo dostopnost zdravstvenih storitev za paciente, so sporočili iz Fidesa.

Sindikat je vložil zahtevo za presojo ustavnosti tistih členov, ki med drugim zdravnikom omejujejo pravico do dodatnega dela in prosto izbiro zaposlitve, kar po njihovem mnenju pomeni neposreden poseg v ustavno zagotovljeno svobodo dela. "Izpodbijane določbe zdravnikom namreč ne omogočajo enakih pogojev za opravljanje dela, temveč uvajajo sistem, ki je neenak, nesorazmeren in brez razumne utemeljitve," so zapisali v sporočilu za javnost.

Ustavnemu sodišču so predlagali, da presojo opravi absolutno prednostno ter do dokončne odločitve zadrži izvajanje teh členov.

V Fidesu ob tem opozarjajo, da imajo sporni členi lahko nepopravljive posledice ne le za pravice zdravnikov in zobozdravnikov, temveč tudi za paciente. Zaradi omejevanja dela zunaj javnega sistema se namreč lahko zgodijo dodatne kadrovske izgube in zastoji v zdravstveni obravnavi, zlasti v tistih okoljih, kjer je kadra že danes premalo, so prepričani v sindikatu.

"Vladna politika skuša z navidezno pravičnostjo zakriti dejstvo, da s kadrovsko stisko v zdravstvu ne zna in ne zmore upravljati. Ko zdravnikom prepreči dostop do trga dela, pacientom zapre vrata do zdravstvenih storitev. Ustavna presoja je danes edina pot, da zaščitimo pravico do zdravljenja za vse, ki v tem sistemu delamo, in za vse, ki ga potrebujejo," so zapisali besede predsednika sindikata Damjana Polha.

V Fidesu pričakujejo, da bo ustavno sodišče zahtevo obravnavalo prednostno in "s tem pokazalo, da pravna država deluje, tudi ko gre za pravice tistih, ki vsak dan skrbijo za zdravje ljudi".

DZ je 23. aprila po vetu DS ponovno sprejel novelo zakona o zdravstveni dejavnosti, ki ločuje javno in zasebno zdravstvo. Javni zdravstveni delavci in sodelavci za delo pri tako imenovanih čistih zasebnikih odslej ne bodo več mogli pridobiti novega soglasja, v drugih javnih zavodih in pri koncesionarjih pa lahko delajo pod strožjimi pogoji.

V Fidesu so aktivnosti za vložitev zahteve za oceno ustavnosti novele začeli v začetku aprila, po tem ko je DZ novelo prvič sprejel, in napovedali, da bodo zahtevali presojo členov, ki so jih označili za škodljive.