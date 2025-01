Kako blizu je zaključek pogajanj?

V Sindikatu zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije Fides so za STA poudarili, da so vsebinski pogovori z vladno pogajalsko skupino ves čas konstruktivni. Pogajanja se tako nadaljujejo z obravnavo začrtanih vsebin nerešenih stavkovnih zahtev in aktualnih tem. "V sindikatu Fides zagovarjamo fleksibilen plačni sistem, zato dajemo poudarek variabilnemu nagrajevanju in predvsem spoštovanju Modre knjige, ki opredeljuje standarde in normative za naše delo," so poudarili.

Na vprašanje, kako blizu je zaključek pogajanj in konec stavke, pa so odgovorili, da so rešitve mogoče, vendar je zanje potreben posluh odločevalcev na vladni strani. Pri vprašanju zaključka pogajanj po njihovih besedah ne gre za čas, temveč za izkaz volje za dosego nujno potrebnih sprememb v sistemu, za katerega je očitno, da ne deluje optimalno.

Na ministrstvu za zdravje pa so za STA poudarili, da si vladna pogajalska skupina prizadeva in želi, da se pogajanja v čim krajšem času zaključijo s sklenitvijo sporazuma o razrešitvi stavkovnih zahtev. Vlada je namreč v okviru osrednjih pogajanj uresničila že večino Fidesovih zahtev, so dodali.

Nekaj stavkovnih zahtev Fidesa že uresničenih

Vlada izpostavlja, da je veliko Fidesovih zahtev uresničila že s plačno reformo. Foto: Shutterstock Na ministrstvu tako poudarjajo, da je vlada številne Fidesove stavkovne zahteve uresničila s spremembami posebnega tarifnega dela kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike.

Med drugim so izpostavili oblikovanje novega delovnega mesta starejši zdravnik in starejši zdravnik specialist ter dvige izhodiščnih plačnih razredov delovnih mest zdravnik brez specializacije z osnovno licenco, zdravnik sekundarij in zobozdravnik pripravnik.

Med izvedenimi zahtevami sindikata so na ministrstvu izpostavili tudi dvig izhodiščnega plačnega razreda delovnih mest višji zdravnik in višji zdravnik specialist za tri plačne razrede.

Nekatere spremembe so bile po navedbah ministrstva urejene tudi z zakonom o skupnih temeljih sistema plač v javnem sektorju. Med njimi so izpostavili prenos napredovanj z delovnega mesta zdravnik specializant na delovno mesto zdravnik specialist, naknadno upoštevanje vseh doseženih napredovanj na delovnem mestu zdravnik specialist pri prehodu na delovno mesto višji zdravnik po odpravi plačnega stropa ter dodatni vir sredstev za del plače za delovno uspešnost.

V Fidesu kot dosežek dosedanjih pogajanj, ki ga pripisujejo mediaciji, podobno izpostavljajo ureditev zdravniške karierne poti, odpravo dolgoletnih krivic zdravnikom, ki so obtičali pod plačnim stropom, in krivic mladim specialistom, ki so vsa ta leta ob zaposlitvi na specialistično delovno mesto izgubili vsa dosežena napredovanja.

Do plačne reforme javnega sektorja pa so kritični. Ta se je po njihovi oceni izjalovila zaradi pritiska sindikatov in vlade, ki je "pokleknila pred zahtevo ohranitve plačne uravnilovke".

Stavka po navedbah Fidesa skoraj onemogočena

"Po naših podatkih bistvenih odstopanj glede izvedbe storitev in podaljšanja čakalnih dob lani v primerjavi s preteklimi leti v povezavi s stavko ni bilo. Poslovni izidi za lani bodo znani v drugi polovici letošnjega leta," pa so glede posledic stavke poudarili na ministrstvu za zdravje.

V Fidesu medtem opozarjajo, da je bilo izvajanje zdravniške stavke v praksi zaradi vladnih ukrepov tako rekoč onemogočeno. Najprej je vlada stavkovne aktivnosti onemogočila z uredbo, nato pa z novelo zakona o zdravniški službi.

"Pri omejevanju izvedbe stavke gre za edinstven primer, da je vlada demokratične države s položaja moči posegla v ustavno zagotovljeno pravico do stavke," menijo v Fidesu.

Je pa trenutna stavka med zdravnike in zobozdravnike prinesla večje zavedanje o osnovnih delovnopravnih pravicah, so dodali. Marsikateri zdravnik po njihovih navedbah tako uveljavlja delo z omejenim številom nadurnega dela in s koriščenjem počitka. Stavka je povezala zdravništvo, zbori zdravnikov so po navedbah sindikata postali praksa, s tem pa se krepi sindikalno udejstvovanje in povezovanje zdravnikov, trdijo.

Razlog za najdaljšo zdravniško stavko neuresničeni sporazumi

Sindikat Fides je po enodnevni opozorilni stavki splošno stavko začel 15. januarja 2024. V sindikatu so ob napovedi stavke med drugim izrazili željo po sklenitvi dveh aneksov h kolektivni pogodbi za zdravnike in zobozdravnike, v katerih bi določili karierno pot zdravnika in odpravo plačnih nesorazmerij z dvigom plač starejšim zdravnikom.

Kot razlog za stavko pa so izpostavili dva sporazuma z vlado. Prvi podpisan sporazum, s katerim se je vlada zavezala, da bo do 1. aprila 2023 oblikovala ločen plačni zdravstveni steber, je bil sklenjen oktobra 2022, drugi sporazum pa januarja 2023. Podpisana sporazuma, ki nista bila realizirana, določata pravico do plačane stavke, so poudarili v zdravniškem sindikatu.