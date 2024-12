Sindikat Fides leto po napovedi vztraja pri stavki zdravnikov

V sredo bo minilo leto dni, odkar so v Sindikatu zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije Fides napovedali stavko, ki se je nato začela 15. januarja in še vedno poteka. Po besedah predsednika Fidesa Damjana Polha je stavka tako dolga, ker odločevalci niso naredili veliko glede izboljšanja delovnih pogojev za zdravnike in druge zdravstvene delavce.

Stavka je "pomenila neke vrste opozorilo, da v javnem zdravstvu ni vse v redu", je na današnji novinarski konferenci dejal Polh. Spomnil je na preteklo leto stavke, med drugim na umik soglasij za prekomerno nadurno delo in sprejetje novele zakona o zdravniški službi, s katerim je stavka "izgubila pravi pomen".

"En svetel trenutek v tem obdobju je bila mediacija, ki nam je prinesla napredek v pogovorih z vladno pogajalsko skupino," je dejal. Pogovori z vlado so sicer ves čas tekli, a niso bili konstruktivni, saj niso reševali strokovnih zahtev, ampak le odkrivali nove probleme v javnem zdravstvu. Med mediacijo pa so po njegovih besedah napisali "nekaj pomembnih besedil", med drugim aneks h kolektivni pogodbi za zdravnike in zobozdravnike, ki je t. i. karierno pot zdravnika zaključil z novim delovnim mestom starejši specialist.

Cilji po novem letu

Napisali so tudi besedilo o variabilnem nagrajevanju zdravnikov s strokovnega vidika, večjega obsega dela in kakovosti pri delu. "To je eden od ciljev, ki ga bomo zasledovali po novem letu," je napovedal. Dodal je, da jim te rešitve dajejo nekaj optimizma v novem letu, ko želijo tudi nadgraditi "slab plačni sistem, ki je brez vsebine". "Naš cilj je dostopno, strokovno, varno javno zdravstvo in tega se bomo držali do konca, dokler ne bomo dosegli teh ciljev oziroma obrnili negativnega trenda navzgor," trdi Polh.

V sindikatu ostajajo kritični tudi do zadnje različice predloga novele zakona o zdravstveni dejavnosti, saj niso sodelovali pri pripravi predloga. "Očitajo nam, da delamo nič ali malo v dopoldanskem času, zato da se potem z delom lahko izkažemo v popoldanskem času v zasebnih ambulantah, klinikah in podobno. To so floskule, ki jih dobivamo vsakodnevno, posebej ko je kriza na njihovi strani in potem skušajo preusmeriti pozornost na nas zdravnike," je še povedal.

Večina anketiranih nezadovoljna

V sindikatu so izvedli tudi anketo glede delovnih pogojev in ocene stanja v zavodih, v njej pa je sodelovalo 85 zdravnikov. Polh je navedel, da je 47 odstotkov sodelujočih poročalo o zmanjšanju števila zaposlenih zdravnikov v zadnjem letu, večina anketirancev pa trenutno stanje glede kadrovske sestave v zdravstvenih zavodih ocenjuje negativno.

59 odstotkov anketirancev je opazilo odpovedi ali prekinitve pogodb, 18 odstotkov pa jih je poročalo o velikem številu odpovedi. 38 odstotkov sodelujočih je potrdilo, da so se zaradi odhodov zapirala delovišča, 35 odstotkov pa jih je zaznalo zmanjšanje obsega delovanja.

Polh je ocenil, da je zdravniška požrtvovalnost prispevala k temu, da odhodi zdravnikov niso vidni v visokem odstotku. "Ti rezultati kažejo na resne izzive javnih zavodov, in če se nekaj ne bo hitro izboljšalo, če ne bodo odločevalci posegli vmes in z ukrepi nekaj naredili, potem se nam slabo piše," je, kot piše STA, še prepričan Polh.