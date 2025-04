Napoved Sindikata zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije Fides, da bo vložil zahtevo za ustavno presojo novele zakona o zdravstveni dejavnosti, za zdravstveno ministrico Valentino Prevolnik Rupel ni popolno presenečenje. Napoved je ministrica komentirala pred začetkom seje strateškega sveta za zdravstvo, ob tem pa spomnila na ključne ukrepe novele. Izjavo je dal tudi predsednik strateškega sveta za zdravstvo Erik Brecelj: "Ne gre za rušenje zasebnega zdravstva, gre pa za rušenje ljudi v javnem in zasebnem zdravstvu, ki poslujejo z namenom lastnih zaslužkov in odiranja Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije."

Ministrica je pojasnila, da so med obravnavo novele v državnem zboru člene in njihove obrazložitve dopolnili na podlagi pripomb zakonodajno-pravne službe DZ. Pripombe službe so poskušali upoštevati v največji mogoči meri, da bi bili členi čim bolj skladni z zakonodajo in ustavo, je poudarila.

"Mislim, da zdravniki, ki delamo v javnem zdravstvu, nimamo sindikata, ki bi resno zastopal naše interese," je napoved Fidesa komentiral predsednik strateškega sveta za zdravstvo Erik Brecelj. Dodal je, da je bil pred leti član Fidesa, a je izstopil, ko je videl, "kaj sindikat počne".

Brecelj je izpostavil nujnost urejanja področja zdravstva. "Korupcija se bo odpravila z dobrim vodenjem, z dobro urejenostjo, s čistimi posli v zdravstvu, ne pa s policijo in sodstvom (...) Ne gre za rušenje zasebnega zdravstva, gre pa za rušenje ljudi v javnem in zasebnem zdravstvu, ki poslujejo z namenom lastnih zaslužkov in odiranja Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Pričakujem, da bo vlada šla, ne glede na upor, naprej," je poudaril.

Ob tem je pojasnil, da nasprotuje določilu o neprofitnosti koncesionarjev, ki so ga v novelo vnesli koalicijski poslanci. "Zdi se mi, da so to dali notri brez zveze," je dodal. Po njegovih besedah bi morali cene storitev spremljati na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije in jih ob ugotovitvi, da so previsoke, znižati.

Poslanci DZ so na izredni seji v sredo s 50 glasovi za in sedmimi proti sprejeli novelo zakona o zdravstveni dejavnosti, ki razmejuje javno zdravstvo od zasebnega. Novela bo zdravnikom in drugim javnim zdravstvenim delavcem razen v redkih izjemah onemogočila dodatno delo pri zasebnikih, bodo pa lahko pod določenimi pogoji delali v drugih javnih zavodih in pri koncesionarjih.

Ključne usmeritve podprli tudi v ZZZS

ZZZS je v okviru obravnave novele v mnenju, ki ga je 28. februarja sprejel upravni odbor, podprl ključne usmeritve, ki jih zasleduje novela in s katerimi naj bi se odpravile nekatere trenutne anomalije zdravstvenega sistema pri izvajanju zdravstvene dejavnosti, so sporočili z zavoda.

Med ključnimi usmeritvami na ZZZS izpostavljajo doslednejše ločevanje javne zdravstvene službe in zasebne zdravstvene dejavnosti, razvoj mreže javne zdravstvene službe na podlagi meril ter v smeri specializacije in koncentracije izvajalcev zdravstvene dejavnosti, pa tudi merjenje efektivnih delovnih obremenitev zdravstvenih delavcev ter njihovo nagrajevanje po obsegu in kakovosti opravljenega dela.

Več preglednosti in povezovanje zdravstvenih zavodov

Ministrica za zdravje Valentina Prevolnik Rupel je danes poudarila, da novela prinaša večjo preglednost v zdravstvenem sistemu. Pomembna novost so po njenih besedah tudi povezovanje zavodov in zdravstvene regije, ki bodo olajšale tako poslovno in strokovno sodelovanje med zavodi.

Zakon vsem, ki so zaposleni v javni zdravstveni mreži, prinaša obvezo vključevanja v neprekinjeno zdravstveno varstvo. To bo po besedah ministrice zagotovilo bolj enakomerno obremenitev zdravstvenih delavcev.

Pravilnik bo urejal vključevanje v neprekinjeno zdravstveno varstvo

Na vprašanje, kam se bodo morali v neprekinjeno zdravstveno varstvo vključevati konkretni zdravstveni delavci, denimo srednja medicinska sestra v družinski ambulanti ali diplomirana medicinska sestra v referenčni ambulanti, je Prevolnik Rupel odgovorila, da bo to stvar stroke. To področje bo uredil pravilnik, je napovedala.

V ljubljanskem kliničnem centru so na vprašanje STA, ali razmišljajo o pozivu zdravstvenim ustanovam v regiji k vključitvi v neprekinjeno zdravstveno varstvo, odgovorili, da novele, dokler še ne velja, ne morejo komentirati.

So pa dodali, da bi tako kot druge zdravstvene ustanove, ki zagotavljajo neprekinjeno zdravstveno varstvo, tudi sami potrebovali več izvajalcev zdravstvene nege, torej medicinskih sester.

Na seji strateškega sveta, ki se je začela ob 16. uri, tokrat obravnavajo podatke o čakalnih dobah in regionalizacijo v zdravstvu.