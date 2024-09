Brecelj o novem zdravstvenem zakonu: "Tako več ne gre"

Predsednik strateškega sveta za zdravstvo Erik Brecelj je po seji sveta, na kateri so člani obravnavali predlog zakona o zdravstveni dejavnosti in razpravljali o predlogih za spremembe upravljanja javnih zdravstvenih zavodov, podal izjavo. Izrazil je zadovoljstvo s predlogom zakona in bil prijetno presenečen nad tem, da so upoštevali veliko predlogov sveta.

"Dokončnih sklepov še nismo sprejeli, trudimo se dajati pozitivne predloge. Predvsem opozarjamo na pasti, na sivce cone, ki so še v zakonu. V celoti pa se vsi strinjamo, da so spremembe potrebne, da tako več ne gre," je dejal uvodoma.

Prijetno presenečen je nad tem, kar so pripravili na ministrstvu. "Veseli me, da so vključili zdravstvene regije, nadgrajevanje zaposlenih in podjemne pogodbe – ne le za zdravnike, temveč za vse zaposlene v zdravstvu, definirali so pogoje za podelitev koncesij, ki jih v strateškem svetu podpiramo, a treba je postaviti pravila igre."

Povedal je tudi, da ne podpirajo ukinitve zdravstvenega doma za študente.

Predlog novele zakona o zdravstveni dejavnosti predvideva, da zdravniki, zaposleni v javnem zdravstvu, ne bodo več mogli delati pri zasebnikih, niti izvajati samoplačniških storitev pri koncesionarjih. Zanje bo uvedena vrsta omejitev. Nad predlogom zakona so zgroženi v sindikatu Fides ter v Strokovnem združenju zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije, kjer so prepričani, da novela uvaja prisilno delo v javnem zdravstvu.