Brecelj: Drli se bodo tisti, ki najmanj delajo

Nimata težav s plavanjem proti toku. Navajena sta javnih debat, cenita argumente. V novi epizodi Spotkasta smo soočili kirurga Erika Breclja in ekonomista Janeza Šušteršiča. Osrednja tema pogovora so bile razmere v zdravstvu, tudi v luči predloga sprememb zakona o zdravstveni dejavnosti, ki naj bi javno zdravstvo jasno ločil od zasebnega. Med drugim poglejte, kako so Erika Breclja izsiljevali in ali si na čelu SDS res želi zamenjati Janeza Janšo. Zakaj je finančni minister Klemen Boštjančič na vsak način želel popiti kavo z Janezom Šušteršičem, ko je leta 2011 podpora njegovi takratni stranki, Državljanski listi, poletela v nebo?