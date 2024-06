Logar: Zaveze o lojalnosti SDS ne bom podpisal

Z izjavo bi se poslanci zavezali, da bodo do konca aktualnega sklica DZ delovali kot člani SDS in člani strankine poslanske skupine. Tak predlog so podali po tistem, ko je izvršilni odbor ob napetostih med stranko in Logarjem zaradi njegovega političnega delovanja ter udejstvovanja pri Platformi sodelovanja konec lanskega leta ocenil, da ni več dvoma, da Logar ustanavlja svojo stranko. Predsednik SDS Janez Janša je zatem v glasilu stranke tudi javno izpostavil dogovor poslanske skupine, naj Logar do konca leta razčisti in uredi statusne zadeve.

"Ne morem ravnati drugače"

Če bodo dali v stranki poslancem v podpis novo zavezo o lojalnosti, je Logar ne bo podpisal, saj meni, da temeljnih vrednot ne spreminja, zato ne more ravnati drugače kot prvič, poroča Delo.

Svet stranke je preteklo soboto namreč spremenil statut stranke, natančneje 21. člen, ki določa lojalno delovanje poslancev in državnih svetnikov SDS, velja pa tudi za evropske poslance stranke. "Na podlagi teh določb se lahko zgodi črtanje članstva ali sprememba statusa iz aktivnega člana v tako imenovanega simpatizerja oziroma podpornika," je nedavno za Televizijo Slovenija pojasnil predsednik sveta SDS Zvonko Černač.

"Ta sprememba je, če smo iskreni, nenavadna. Trideset let ali več so poslanci in drugi funkcionarji delovali brez tega, nenadoma pa je to novi pogoj za delovanje voljenih predstavnikov v stranki," je spremembe statuta za Delo komentiral Logar.