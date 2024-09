Prebilič: Res je, obstaja možnost, da z Logarjem sestaviva vlado

Vladimir Prebilič, ki je po novem evropski poslanec, je v intervjuju za Delo razkril prihodnje načrte v novi funkciji, pa tudi, kakšne politične načrte ima doma. "Z gospodom Logarjem sva se strinjala, da bi bila tako on kot tudi jaz oživitev politične ponudbe," je med drugim dejal Prebilič.

Prebilič kljub novemu poklicu kot evropski poslanec ostaja državljan Slovenije, a je nezadovoljen, kako se država razvija danes. "Vodena je slabo, lahko bi bila bistveno bolje. Skrbijo me stvari, ki se ne dogajajo, reform ni, ne premaknejo se nikamor, pravzaprav se težave nalagajo," je dejal.

Po njegovem v Sloveniji ni nič takšnega, "kar bi kazalo, da tisti, ki vodijo to državo, delajo to transparentno, pošteno, dobro, predvsem pa z neko vizijo", je povedal za Delo.

Na vprašanje, ali bomo imeli kmalu novo politično stranko, je dejal, da stvari še niso dovolj zrele, vendar se o tem pogovarja z več ljudmi, tudi gospodarstveniki in župani. O možnosti politične prihodnosti enega in drugega sta se pred časom pogovarjala z Anžetom Logarjem, je še dejal.

"Ocenjujem, da Slovenija res že enkrat potrebuje volitve, na katere državljani ne bi hodili dejansko na antivolitve. Želel bi si, da bi se pogovarjali o vizijah, da bi na volitvah nastopali ljudje, ki so v življenju že nekaj dali skozi in ne bi potrebovali enega mandata za uvajanje. Z gospodom Logarjem sva se strinjala, da bi bila tako on kot tudi jaz oživitev politične ponudbe," je med drugim še povedal v intervjuju.

Potrdil je, da obstaja možnost, da bi z Logarjem vsak s svojo stranko in s svoje politične strani poskušala po naslednjih volitvah sestaviti vlado.