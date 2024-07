Na evropski politični parket v tem sklicu Evropskega parlamenta prvič stopajo Zala Tomašič in Branko Grims (oba EPP/SDS), Marjan Šarec (Renew/Svoboda), Vladimir Prebilič (Zeleni/Vesna) in Matej Tonin (EPP/NSi).

Najmlajša poslanka v aktualni postavi slovenskih evroposlancev Zala Tomašič pravi, da se v prvih urah po ustanovni seji v Evropskem parlamentu dobro počuti, čeprav se je zaradi številnih stavb in hodnikov v parlamentu nekajkrat izgubila. Obljublja, da bo aktivna poslanka in bo zelo glasno zagovarjala interese Slovenije, želi si, da bi tako ravnali vsi slovenski evroposlanci. V tem mandatu si sicer želi delovati v odboru za notranji trg in varstvo potrošnikov ter v odboru za kulturo, izobraževanje in mladino.

Šarec: Nikoli nisem pričakoval, da bom evropski poslanec

Nekdanji premier, ki se na stolček evropskega poslanca seli s čela obrambnega resorja, Šarec pa je za STA poudaril, da nikoli ni pričakoval, da bo evropski poslanec, a da tudi to funkcijo nastopa z veliko odgovornostjo. Delovati želi v odboru za transport in turizem, odboru za zunanje zadeve in pododboru za varnosti in obrambo ter v delegaciji pri stabilizacijskem-pridružitvenem parlamentarnem odboru EU-Črna gora in delegaciji za odnose s parlamentarno skupščino zveze Nato.

Še en nekdanji minister, sicer prvak NSi, Tonin je med ključnimi področji, na katerih želi delovati, izpostavil zeleni prehod, migracije in ohranjanje evropskega načina življenja. To je sicer izpostavljal že v kampanji pred evropskimi volitvami. Z željami o članstvu v posameznih odborih je bil Tonin danes skop, saj naj bi pogajanja oziroma pogovori še potekali, je pa na petkovem brifingu za slovenske novinarje izrazil željo po delu v odboru za industrijo, raziskave in energijo, zunanjepolitičnem odboru ter odboru za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve.

Dolgoletni kočevski župan Prebilič želi svoje izkušnje z lokalne prenesti tudi na evropsko raven. Tako se nadeja članstva v odboru za regionalni razvoj in politiko, ob čemer se bo potegoval tudi za mesto koordinatorja, saj želi Evropo pripeljati navzdol, bližje ljudem. Med željami je naštel tudi članstvo v odboru za zunanje zadeve, ob čemer prioritetno izpostavlja področje Zahodnega Balkana ter članstvo v odboru za ekonomske in monetarne zadeve.

Grims na vprašanja STA o delu v novem mandatu Evropskega parlamenta ni odgovoril. Prav tako ne njegova strankarska kolega, dozdajšnja evropska poslanca Romana Tomc in Milan Zver (oba EPP/SDS). Ta sicer začenja že četrti, Tomčeva pa tretji mandat v Evropskem parlamentu.

Joveva in Nemec želita nadaljevati dozdajšnje delo

Medtem sta dozdajšnja evropska poslanca Irena Joveva (Renew/Svobod) in Matjaž Nemec (S&D/SD) med svojimi željami izpostavila predvsem nadaljevanje dela.

Joveva, ki začenja drugi mandat v Evropskem parlamentu, si želi nadaljevanja integracije EU in drznejše ukrepe za večjo kakovost bivanja evropskih državljanov, ki bi EU dali nov zagon. Sama se bo posvetila delu na področju zaščite pravic in vladavine prava, javnega zdravja, sociale oziroma zaposlovanja, odnosov s Palestino, regije Zahodnega Balkana in boju za enakopravnost slovenskega jezika, tudi v digitalnem okolju. Med željami za delo v parlamentarnih odborih je naštela članstvo v odborih za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve, za javno zdravje ter za zaposlovanje in socialne zadeve.

Nemec, ki je v Bruslju po zadnjih parlamentarnih volitvah leta 2022 nasledil dotedanjo evropsko poslanko Tanjo Fajon, ob iskanju večine za napredne politike pričakuje zahteven mandat Evropskega parlamenta. Poudarja večjo angažiranost in odločnost vseh institucij EU pri sprejemanju politik, ki bodo krepile EU v solidarnosti in odpornosti pri spopadanju s krizami. Sam želi delovati na ključnih zakonodajnih in strateških področjih za EU, izpostavil je migracije, vladavino prava, temeljne vrednote EU, prihodnost Schengna in približevanje držav Zahodnega Balkana EU ter tako posledično delo v odborih za zunanje zadeve, za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve ter v odboru za proračun.

V katerih parlamentarnih odborih bodo delovali poslanci tokratnega sklica Evropskega parlamenta, tudi slovenski, bo sicer znano v petek, ko bodo evropski poslanci potrjevali poimensko sestavo posameznih odborov.