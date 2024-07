Vse močnejši pritiski na Orbana, Tanja Fajon pa molči #video

Zadnja politična akcija proti madžarskemu premieru Viktorju Orbanu prihaja iz Evropskega parlamenta. Po poročanju bruseljskega Politica 63 evropskih poslancev zahteva, da Madžarski odvzamejo glasovalne pravice zaradi Orbanovih mirovnih misij, kot jih je poimenoval sam, v Rusijo in na Kitajsko ter tudi v Kijev in v Washington. Potovanja niso bila usklajena znotraj EU, čeprav Madžarska predseduje Uniji. Vladimir Putin je sicer ob Orbanovem obisku izrazil pričakovanje, da bo madžarski premier o konfliktu v Ukrajini govoril v imenu EU.

Pismo so podpisali poslanci iz številnih držav iz treh političnih skupin, EPP, Renew (liberalcev) in Zelenih, navaja Politico.

Ursula Von der Leyen je potrdila, da se evropski komisarji zaradi ravnanja Viktorja Orbana ne bodo udeleževali neformalnih zasedanj v organizaciji madžarskega predsedstva Sveta EU, Foto: Guliverimage

Bojkotira ga tudi Ursula von der Leyen

V ponedeljek je bojkot madžarskega predsedovanja napovedala celo Evropska komisija. Von der Leyen je potrdila, da se evropski komisarji zaradi ravnanja Orbana ne bodo udeleževali neformalnih zasedanj v organizaciji madžarskega predsedstva Sveta EU, prav tako pa komisija ne bo obiskala Madžarske. "Evropsko komisijo bodo zastopali zgolj visoki uradniki," je na družbenem omrežju X sporočil tiskovni predstavnik komisije Eric Mamer.

Tanja Fajon nima stališča

Že od ponedeljka dopoldne čakamo na odgovor zunanjega ministrstva pod vodstvom Tanje Fajon o slovenskem stališču do še ene od številnih kriz med Brusljem in Orbanom. Zanimalo nas je namreč, ali Slovenija podpira načrt o bojkotu sestanka v Budimpešti.

Po poročanju Politica namreč madžarska konec avgusta v okviru predsedovanja EU načrtuje sestanek zunanjih ministrov, a naj bi ti v istem času zasedali drugje. Tako bodo prekrižali Orbanove načrte, da bi vrh izkoristil za vpliv na zunanjepolitično agendo Unije, hkrati pa bodo preprečili, da bi bil v središču pozornosti njegov minister za zunanje zadeve Peter Szijjarto, analizira Politico.

Peter Stano, tiskovni predstavnik šefa EU diplomacije Josepa Borrella, je sicer poudaril, da odločitev o avgustovskem zasedanju, ki je običajno neformalno, še ni bila sprejeta in da pogovori s članicami o tem še potekajo. Trenutno se osredotočajo na priprave ponedeljkovega rednega zasedanja v Bruslju, poroča STA. To bo tudi tema sredinega srečanja stalnih predstavnikov držav članic pri EU, ko bi lahko govorili tudi o avgustovskem zasedanju, je pojasnil Stano.

Kaj nas zanima?

Ministrstvo za zunanje zadeve smo vprašali, ali podpira bojkot in če da, zakaj. Zanimala nas je tudi nasprotna argumentacija v primeru, da ministrstvo meni, da bojkot ni primeren. Vprašali smo še, kako na ministrstvu ocenjujejo začetek predsedovanja Madžarske v luči obiskov premiera Orbana, med drugim v Moskvi in Pekingu, do česar je bila kritična vrsta vodilnih evropskih politikov. Odgovorov še nismo prejeli.

Madžarsko predsedstvo Sveta EU mora Evropo postaviti na prvo mesto, je glede t. i. mirovne misije madžarskega premierja Viktorja Orbana, v okviru katere je obiskal tudi Moskvo, v Bruslju povedal podpredsednik slovenske vlade Luka Mesec, poroča STA. O morebitnem bojkotu neformalnih ministrskih zasedanj v Budimpešti se bodo sicer v vladi še pogovorili. "Rad bi izrazil nezadovoljstvo nad pozicijo premierja predsedujoče države, gospoda Orbana. Evropa si namreč zasluži prvo mesto," je za STA povedal Mesec.