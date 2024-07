Orban napoveduje Trumpovo mirovno misijo

Nekdanji predsednik ZDA Donald Trump bo kmalu po morebitni ponovni izvolitvi zahteval mirovna pogajanja med Rusijo in Ukrajino, je po poročanju britanskega Financial Timesa v pismu voditeljem EU zapisal madžarski premier Viktor Orban, ki se je prejšnji teden sestal s Trumpom. Orban se sicer zaradi srečanj z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom in kitajskim voditeljem Ši Džinpingom sooča z vse močnejšimi kritikami in napovedmi bojkotov sestankov, ki jih Madžarska organizira v vlogi predsedujoče EU.