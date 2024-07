Ministri za zunanje zadeve Evropske unije nameravajo bojkotirati sestanek, ki ga za konec avgusta v okviru predsedovanja EU pripravlja madžarski premier Viktor Orban, poroča bruseljski portal Politico. Ta načrt brez primere je posledica vse večjega ogorčenja nad Orbanom, ki je prejšnji teden brez posvetovanja z Brusljem obiskal Moskvo in Peking, sestal pa se je tudi z nekdanjim predsednikom ZDA Donaldom Trumpom.

Po poročanju Politica ministri za zunanje zadeve konec avgusta ne bodo odpotovali v Budimpešto, ampak bodo v istem času organizirali lasten vrh. Tako bodo prekrižali Orbanove načrte, da bi vrh izkoristil za vpliv na zunanjepolitično agendo Unije, hkrati pa bodo preprečili, da bi bil v središču pozornosti njegov minister za zunanje zadeve Peter Szijjarto, analizira Politico.

Zakaj se bodo maščevali Orbanu?

Dogajanje je povezano z Orbanovim oviranjem pomoči Ukrajini in njegovimi samooklicanimi mirovnimi misijami pri ruskem predsedniku Vladimirju Putinu in kitajskem voditelju Ši Džinpingu, ki niso bile usklajene z drugimi voditelji EU. "Številni zunanji ministri so iskali način, kako se izogniti temu, da bi postali orodje v še enem Orbanovem propagandnem šovu," piše Politico. Vplivni bruseljski portal se sklicuje na tri diplomatske vire, ki niso želeli biti imenovani.

Kakšen signal mu pošiljajo?

Eden od virov je dejal, da želijo zunanji ministri z bojkotom srečanja v Budimpešti "poslati jasen signal, da Madžarska ne govori v imenu EU".

O načrtu so neformalno razpravljali predstavniki več držav EU, vključno s Francijo in Nemčijo. V sredo bo ekipa visokega zunanjepolitičnega predstavnika Unije Josepa Borrella načrt predstavila 27 stalnim predstavnikom EU, še napoveduje Politico.

En bojkot je že bil

Na prvo srečanje madžarskega predsedstva EU v Budimpešti, na katerem so razpravljali o industrijski politiki, je prišlo le sedem ministrov iz drugih držav in noben komisar.