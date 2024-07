Metsola med političnimi skupinami uživa visoko podporo. Sprva se je sicer nakazovalo, da bo danes edina kandidatka za položaj, vendar pa so v ponedeljek tik pred iztekom roka v Levici vložili kandidaturo španske evropske poslanke Irene Montero.

Volitve bodo potekale s tajnim glasovanjem, za izvolitev pa je potrebna absolutna večina veljavnih oddanih glasov.

Poleg predsednika oziroma predsednice bo danes Evropski parlament volili tudi 14 podpredsednikov.

V četrtek bo Evropski parlament glasoval o imenovanju Ursule von der Leyen za nov mandat na čelu Evropske komisije, vendar pa njena izvolitev še ni gotova. Nemška političarka iz vrst EPP, ki so jo za nov petletni mandat na čelu Komisije na junijskem vrhu predlagali voditelji držav članic EU, za imenovanje v 720-članskem Evropskem parlamentu potrebuje 361 glasov.

Osem političnih skupin

V 720-članskem Evropskem parlamentu bo v novem mandatu osem političnih skupin. Tri doslej največje evropske politične skupine – EPP, socialisti (S&D) in liberalci (Renew) – so sicer ohranile večino, okrepila pa se je desnica. Za EPP in S&D bodo tako tretja največja politična skupina novoustanovljeni Domoljubi za Evropo, sledijo Evropski konservativci in reformisti (ECR), liberalci, Zeleni, Levica ter Evropa suverenih narodov (ESN).

Slovenija bo imela v novem sklicu devet evropskih poslancev. Na junijskih evropskih volitvah so bili z liste SDS izvoljeni Romana Tomc, Milan Zver, Branko Grims in Zala Tomašič, z liste Gibanja Svoboda Irena Joveva in Marjan Šarec, z liste Vesne Vladimir Prebilič, z liste SD Matjaž Nemec in z liste NSi Matej Tonin. Vsi so bili izvoljeni s preferenčnimi glasovi.