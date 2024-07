Usoda Ursule von der Leyen znana v tednu dni

Evropski parlament bo o vnovičnem imenovanju nemške političarke Ursule von der Leyen za predsednico Evropske komisije glasoval prihodnji četrtek zgodaj popoldne. Pred tem bo v razpravi z evroposlanci predstavila svoje načrte za prihodnje petletno obdobje, je potrdila konferenca predsednikov Evropskega parlamenta. Glasovanje o von der Leynovi iz vrst desnosredinske Evropske ljudske stranke (EPP) bo v četrtek ob 13. uri. V primeru ponovne izvolitve bo Evropsko komisijo vodila še pet let.

Nemška političarka, ki bo svoj program za prihodnje obdobje članom parlamenta predstavila v razpravi v četrtek dopoldne, za izvolitev potrebuje podporo najmanj 361 od 720 poslancev.

Rdeča črta je sodelovanje s skrajno desnico

Aktualna predsednica komisije ima tako še en teden časa, da si zagotovi zadostno podporo evropskih poslancev. V zadnjih dneh je opravila pogovore s člani skupin EPP, socialistov in demokratov (S&D), liberalcev (Renew) in Zelenih. Zadnje tri skupine podporo med drugim pogojujejo s tem, da Ursula von der Leyen ne sme sodelovati s skrajno desnico, vključno s politično skupino Evropskih konservativcev in reformistov (ECR).

EPP, S&D in Renew, ki trenutno sestavljajo neformalno koalicijo na ravni EU, so na volitvah pred enim mesecem osvojile 401 poslanski sedež, pri čemer pa je težko pričakovati, da bi jo podprli čisto vsi člani teh treh skupin.

Dovolj glasov le na prvi pogled

Tako bo morala von der Leynova najverjetneje pridobiti še podporo članov drugih skupin. Zeleni bodo imeli v novem sklicu 53 poslancev, skupina ECR, sodelovanja s katero von der Leynova v času predvolilne kampanje prav tako ni povsem zavračala, pa 78.

Če bo na tajnem glasovanju prejela zadostno podporo, bo lahko nato začela sestavljati svojo novo komisarsko ekipo. Če ne, pa bo predsednica parlamenta Evropski svet pozvala, naj v enem mesecu predlaga novega kandidata oziroma kandidatko za vodenje komisije.

Roberta Metsola bo v torek znova izvoljena za predsednico Evropskega parlamenta. Foto: STA

Brez sprememb pri vodenju parlamenta

Novega predsednika oziroma predsednico in 14 podpredsednikov oziroma podpredsednic parlamenta bodo poslanci volili v torek. Predsedniški položaj se znova obeta malteški političarki iz EPP Roberti Metsoli.