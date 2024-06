Premier Golob verjame v modrost novega vodstva EU

Premier Robert Golob je prepričan, da bodo Unijo novi člani vodstva, ki ga bodo predvidoma sestavljali Ursula von der Leyen, Antonio Costa in Kaja Kallas, v nemirnih časih vodili z veliko treznosti, modrosti in optimizma.

Voditelji držav članic EU, med njimi premier Robert Golob, so v četrtek nemško desnosredinsko političarko Ursulo von der Leyen Evropskemu parlamentu predlagali za nov petletni mandat na čelu Evropske komisije, liberalno estonsko premierko Kajo Kallas so izbrali za novo vodjo evropske diplomacije, nekdanjega portugalskega premierja Antonia Costo pa za novega predsednika Evropskega sveta.

"Verjamem, da bodo ti izkušeni politiki Evropsko unijo v teh nemirnih časih vodili z dosti treznosti, modrosti in optimizma," je Golob povedal po potrditvi.

Premier je pozdravil tudi sprejete sklepa o vojni na Bližnjem vzhodu. "Končno smo sprejeli dovolj jasna stališča glede tega, da razmere niso samo nevzdržne, ampak je treba dejansko opolnomočiti palestinske oblasti in iskati pot do rešitve dveh držav. Med temi je bilo omenjeno tudi priznanje Palestine kot korak na tej poti," so Golobove besede navedli v njegovem kabinetu.

To je bilo sicer prvo redno zasedanje Evropskega sveta po tistem, ko so Slovenija, Španija in Irska skupaj z nečlanico EU Norveško pred približno enim mesecem priznale Palestino.

Na dnevnem redu zasedanja so imeli še nadaljnjo podporo Ukrajini, varnost in obrambo, določili pa so tudi prioritete EU za prihodnje petletno obdobje.