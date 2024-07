Odstopila bodoča šefica diplomacije EU

Estonska premierka Kaja Kallas je odstopila s čela vlade, potem ko so jo konec junija voditelji držav članic EU predlagali za novo visoko zunanjepolitično predstavnico Unije. Kallasova je kandidatka za naslednico dozdajšnjega šefa diplomacije EU Josepa Borrella. Na položaju premierke namerava sicer ostati do prisege nove vlade, še letos pa je odstopila tudi kot predsednica Estonske reformne stranke, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"To je bilo zelo težko obdobje. Začela sem, ko je bila kriza covid-19 na vrhuncu, in verjetno sem bila edina na premierskem položaju, ki je takoj po prisegi odšla na sejo vlade in začela sprejemati odločitve," je v opisu svojega mandata za estonski javni radio dejala Kaja Kallas, ki položaj premierke zaseda od leta 2021.

Njen odstop v skladu z estonsko ustavo pomeni tudi odstop celotne vlade. Predsednik Alar Karis je v luči tega napovedal, da se namerava sestati z vsemi parlamentarnimi strankami, nato pa bo podelil mandat za sestavo nove vlade.

Kdo bo novi vodja tristrankarske koalicije?

Dozdajšnja koalicija, ki jo sestavljajo Estonska reformna stranka, socialdemokrati in liberalna stranka Estonija 200, medtem že intenzivno razpravlja o oblikovanju nove vlade. Reformna stranka je konec junija za naslednika Kallasove predlagala okoljskega ministra Kristena Michala.

Po navedbah estonskih medijev, ki jih povzema nemška tiskovna agencija dpa, bi nova vlada lahko prisegla že avgusta.

Visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell se poslavlja z mesta šefa diplomacije EU. Foto: STA

Ostra je do Rusije

Kallasova, ki je sicer znana po ostri kritiki Rusije, njene agresije proti Ukrajini in ruskih ekspanzionističnih ciljev, se je za odstop odločila potem, ko so jo voditelji držav članic EU junija predlagali za novo visoko zunanjepolitično predstavnico Unije, s čimer bo najverjetneje nasledila Josepa Borrella.

Predpogoj, da Kallasova postane nova šefica diplomacije EU, je ponovna izvolitev Ursule von der Leyen za predsednico Evropske komisije. Evropski parlament bo o njej na tajnem glasovanju odločal v četrtek. Septembra pa bo parlament glasoval tudi o celotni komisarski ekipi von der Leynove, vključno s Kallasovo.