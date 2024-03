Koordinacija zdravniških organizacij pozvala k določitvi rokov za zaključek mediacije

Koordinacija zdravniških organizacij je na ponedeljkovi seji sprejela več sklepov v zvezi z zdravniško stavko, ki poteka od 15. januarja. Organizacije pozdravljajo mediacijo kot zbliževanje stališč, vendar pozivajo k čimprejšnji določitvi rokov za njen zaključek, saj to zahtevajo rastoče stiske bolnikov in posledično tudi zdravstvenega osebja.

Stavka je klic obupa za ohranitev javnega zdravstvenega sistema, so zapisali v koordinaciji, ki jo sestavljajo Slovensko zdravniško društvo, Zdravniška zbornica Slovenije, Sindikat zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije Fides in Strokovno združenje zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov.

"Po objavljenih podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje se obseg dela v dosedanjem poteku stavke do 15. marca ni bistveno zmanjšal, nasprotno, epidemija gripe je skupen obseg zdravstvenih storitev celo povečala, iz česar lahko napačno sklepamo, da stavka nima posledic. V njenem nadaljevanju se bodo le-te drastično pokazale," so sporočili iz koordinacije.

Med stavko je po navedbah koordinacije poskrbljeno za vse ranljive skupine, vendar se izteka čas za vse tiste, ki jih je bilo v začetku stavke varno prenaročati. "Vladni pogajalci se morajo tega zavedati in prevzeti odgovornost za neetično zavlačevanje," so opozorili.

Zdravniki, ki se zaradi neetičnega zavlačevanja stavke soočajo s stisko, se lahko po pravno in drugo pomoč še naprej obrnejo na Zdravniško zbornico Slovenije, so dodali v koordinaciji.

Vladna pogajalska skupina in zdravniški sindikat Fides so na ponedeljkovem sestanku ob prisotnosti mediacijskega centra odvetniške akademije Odvetniške zbornice Slovenije pripravili predlog dogovora o mediaciji. Obe strani morata najprej izhodišča preveriti na svojih organih. Če bo dogovor sklenjen, se bo mediacija začela prihodnji teden.

Fides je v ponedeljek vstopil v 10. teden stavke, ki je že pred časom postala najdaljša zdravniška stavka v Sloveniji. Sindikat zahteva sklenitev aneksa k tarifnemu delu kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike, s katerim bi ustrezno dvignili plače še starejšim zdravnikom po tistem, ko je bila večina mlajših zdravnikov v prejšnjem letu deležna dviga plač za pet plačnih razredov.