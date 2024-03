Golob je poudaril, da bomo na volitvah 9. junija odločali, v kakšni Evropi želimo živeti. "Ali želimo živeti v Evropi populizma, v Evropi, kjer bomo sovražni do tujcev, v Evropi, kjer bomo zavračali pravno državo in kjer se bodo ponovno začeli bohotiti nacionalizmi. Ali pa želimo nadaljevati z evropsko potjo, ki je bila Sloveniji v navdih pred 20 leti, ko smo se odločali za vstop v EU. To pa je pot pravne države, pot demokracije in odprte družbe. In pot, po kateri je bila Evropa zgled vsemu svetu," je dejal.

Priznal je, da je Evropa na nekaterih področjih začela šepati, a mora biti po njegovem mnenju to motiv, da okrepimo prizadevanja, ne da vodenje evropske politike prepustimo populistom. "Na kocki je dejansko evropska prihodnost," je poudaril Golob. Menil je, da se moramo zato vsi zavedati svoje odgovornosti do skupne evropske poti.

Metsola je dejala, da želi s turnejo po državah članicah pred volitvami izpostaviti dosežke EU in tudi priznati, kje bi lahko storili več, kje je šla EU predaleč ali ne dovolj daleč. Prihodnji sklic Evropskega parlamenta bo odločal o zadevah, ki bodo odločilno vplivale na življenje vsakega državljana, je poudarila. "Naše sporočilo je: Naj nihče ne odloča namesto vas. Volite!"

Metsola in Golob tudi o razmerah v Gazi

Premier je povedal, da sta s predsednico Evropskega parlamenta danes govorila tudi o razmerah na območju Gaze in tamkajšnji humanitarni krizi. Metsola je izrazila zadovoljstvo, da sta tako njena domovina Malta kot Slovenija sodelovali pri resoluciji Varnostnega sveta ZN o Gazi, ki je bila sprejeta v ponedeljek. "Zdaj jo je treba uresničiti," je pozvala.

Ena od tem pogovora sta bila tudi položaj evropskih kmetov in sprejetje najnovejših ukrepov na ravni EU. Ti bodo malim kmetom, ki v Sloveniji prevladujejo, bistveno olajšali delovanje, predvsem z zmanjšanjem administrativnih obremenitev, je dejal Golob.

Govorila sta tudi o populističnih težnjah na področju migracij, ki po besedah Goloba terjajo evropski odgovor, saj populisti ne ponujajo rešitev.

Metsola je povedala, da je v ospredju njenih pogovorov v Sloveniji tudi širitev EU. Poudarila je, da je bil Evropski parlament vedno odločen zagovornik širitve, ki pozitivno vpliva tako na EU kot države kandidatke.

Spomnila je, da letos mineva 20 let od velike širitve EU, ko se je povezavi pridružila tudi Slovenija. To je po njenih besedah odličen trenutek, da razmislimo o koristih evropskega povezovanja in spodbudimo udeležbo na volitvah.

Pirc Musarjeva: Aktivno se bom vključila v priprave na volitve

Metsola se je srečala tudi s predsednico republike Natašo Pirc Musar. Predsednici sta ob srečanju tudi posneli skupno izjavo s pozivom na volitve. Metsola v njej poudarja, da bodo slovenski državljani 9. junija odločali o usmeritvi Slovenije in Evrope v prihodnjih letih. "Volite, sicer bodo drugi odločali namesto vas. Ne pustite, da se to zgodi," poziva. Pirc Musarjeva pa izpostavlja, da trdno verjame, da v Sloveniji zaradi članstva v EU živimo bolje. "Pojdite torej na volitve in oblikujte Evropo prihodnosti," sporoča volivcem.

🇸🇮🇪🇺 Skupaj s predsednico Evropskega parlamenta Roberto Metsola sva pozvali k udeležbi na letošnjih evropskih volitvah. 🗳️ Trdno verjamem, da v Sloveniji živimo bolje zaradi članstva v Evropski uniji. Pojdite torej na volitve in oblikujte Evropo prihodnosti. @EP_President



Več… pic.twitter.com/0zUspkLPny — Nataša Pirc Musar (@nmusar) March 26, 2024

Predsednica republike je sicer v pogovoru s predsednico Evropskega parlamenta izpostavila, da je slovensko javno mnenje o Evropski uniji zelo pozitivno. Ob tem je omenila raziskave Eurobarometra, ki izkazujejo veliko zaupanje ljudi v evropske teme, na primer pri podpori skupni valuti in enotnemu trgu. Po njeni oceni se državljani zavedajo pomena EU, velika večina pa jih meni, da odločitve, ki se sprejemajo v uniji, vplivajo tudi na njihovo življenje in delo.

Ob tem je Pirc Musarjeva napovedala, da se bo tudi sama aktivno vključila v priprave na volitve. Kot je povedala, je že ob podpisu odloka o razpisu evropskih volitev 23. februarja poudarila pomen aktivnega državljanstva in vse pozvala, da se vključijo v razprave in razmislijo o tem, kakšno Evropo si želijo. Državljane je opozorila tudi na nevarnost dezinformacijskih kampanj, ki se bodo po vsej verjetnosti v času do volitev okrepile in bodo preko družbenih medijev poskušale vplivati na volivce.

Predsednica republike je še sporočila, da se bo pred volitvami udeležila številnih pogovorov z državljani o Evropski uniji in ključnih temah, ki opredeljujejo našo skupno prihodnost, obiskovala bo tudi srednje šole, fakultete ter druge ustanove.

Predsednica Evropskega parlamenta je na dvodnevnem obisku v Sloveniji v sklopu turneje po v državah članicah EU pred evropskimi volitvami. Začela ga je v ponedeljek, ko se je srečala z mladimi in predstavniki civilne družbe.

Slovenija je sicer od leta 2004, ko je postala članica Evropske unije, med državami z najnižjo udeležbo na vseh evropskih volitvah. Ta se je kljub prizadevanjem, da bi volivce zvabili na volišča, gibala med 28 in 29 odstotki, najnižja, 24,55-odstotna, pa je bila leta 2014. S tem je Slovenija krepko pod povprečjem v EU, ki od leta 2004 znaša med 42 in 50 odstotki.