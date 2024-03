Metsola bo nagovorila DZ in se sešla z državnim vrhom

Predsednica Evropskega parlamenta Roberta Metsola bo drugi dan obiska v Sloveniji danes nagovorila državni zbor in odgovarjala na vprašanja predstavnikov poslanskih skupin. Sešla se bo tudi s predsednico DZ Urško Klakočar Zupančič, predsednico republike Natašo Pirc Musar in premierjem Robertom Golobom.

Kot so sporočili iz kabineta predsednika vlade, bodo osrednje teme pogovora med premierjem in predsednico Evropskega parlamenta priprave na evropske volitve, vojna v Ukrajini in razmere na Bližnjem vzhodu s poudarkom na vojni na območju Gaze.

Dvodnevni obisk je Metsola začela v ponedeljek, ko se je na javni tribuni Vprašaj predsednico z mladimi in predstavniki civilne družbe pogovarjala o izzivih, ki so pred EU, o bližajočih se volitvah in o pomenu aktivnega državljanstva.

Pričakovati je, da bo Metsola poudarila pomen volitev v Evropski parlament in skušala spodbuditi volivce, naj se 9. junija udeležijo glasovanja.

Predsednica Evropskega parlamenta je na obisku v Sloveniji v sklopu turneje po v državah članicah EU pred evropskimi volitvami. Prejšnji teden je tako že obiskala Avstrijo, kjer je prav tako pozvala k udeležbi na volitvah v Evropski parlament.

Slovenija je od leta 2004, ko je postala članica Evropske unije, med državami z najnižjo udeležbo na vseh evropskih volitvah. Ta se je kljub prizadevanjem, da bi volivce zvabili na volišča, gibala med 28 in 29 odstotki, najnižja, 24,55-odstotna, pa je bila leta 2014. S tem je Slovenija krepko pod povprečjem v EU, ki od leta 2004 znaša med 42 in 50 odstotki.