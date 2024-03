Predsednica Evropskega parlamenta se bo v Sloveniji srečala z mladimi

Predsednica Evropskega parlamenta Roberta Metsola bo danes popoldne s srečanjem z mladimi in predstavniki civilne družbe začela dvodnevni obisk v Sloveniji. Na obisk prihaja v okviru turneje po državah članicah Evropske unije pred junijskimi evropskimi volitvami.

Pričakovati je, da bo Metsola v Sloveniji poudarila pomen volitev v Evropski parlament in poskušala spodbuditi volivce, naj se 9. junija udeležijo glasovanja. Na volitvah bo izvoljenih devet slovenskih evroposlancev, eden več, kot jih je imela Slovenija v Evropskem parlamentu doslej.

Metsola z mladimi o aktivnem državljanstvu

Predsednica Evropskega parlamenta naj bi poskušala med obiskom nagovoriti predvsem mlade. Z njimi in predstavniki civilne družbe se bo sešla danes, ko bo sodelovala na javni tribuni Vprašaj predsednico. Na njej se bo z mladimi po napovedih pogovarjala o izzivih, ki so pred EU, o bližajočih se volitvah in o pomenu aktivnega državljanstva.

V torek ima Metsola na programu srečanje s predsednico DZ Urško Klakočar Zupančič, predsednico republike Natašo Pirc Musar in premierjem Robertom Golobom. Nagovorila bo tudi državni zbor in odgovarjala na vprašanja predstavnikov poslanskih skupin.

Predsednica Evropskega parlamenta v Slovenijo prihaja v sklopu obiskov v državah članicah EU pred evropskimi volitvami, ki bodo po uniji potekale med 6. in 9. junijem. Prejšnji teden je tako že obiskala Avstrijo, kjer je prav tako pozvala k udeležbi na volitvah v Evropski parlament.

Slovenija je od leta 2004, ko je postala članica Evropske unije, med državami z najnižjo udeležbo na vseh evropskih volitvah. Ta se je kljub prizadevanjem, da bi volivce zvabili na volišča, gibala med 28 in 29 odstotki, najnižja, 24,55-odstotna, pa je bila leta 2014. S tem je Slovenija krepko pod povprečjem v EU, ki od leta 2004 znaša med 42 in 50 odstotki.