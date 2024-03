To je prvi korak, ki ga lahko naredite #video

Mimoidoči so se lahko izobrazili o prihajajočih volitvah, zavrteli kolo sreče in preverili svoje znanje o EU. Stojnico pred Hišo EU na Dunajski cesti 20 lahko obiščete še v četrtek in petek med 10. in 16. uro.



Po besedah Jana Štruklja iz pisarne Evropskega parlamenta v Sloveniji želijo ljudem sporočiti, zakaj je pomembno, da se udeležijo evropskih volitev.

"Približno 80 odstotkov zakonodaj, ki se sprejemajo v nacionalnih parlamentih, so enkrat že obravnavali na evropskem nivoju, največkrat v Evropskem parlamentu. Zato je pomembno, da se ljudje zavedamo, kako velik vpliv ima EU na naša življenja in kako lahko mi to sooblikujemo. Najmanjši oziroma najosnovnejši korak je ta, da se udeležimo volitev," je pojasnil Štrukelj.



Ob obisku si lahko ogledate še multimedijski center Doživi Evropo in si prislužite praktično nagrado. Zabavno in poučno druženje organizira pisarna Evropskega parlamenta v Sloveniji.