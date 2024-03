Je resolucija Varnostnega sveta ZN za takojšnjo prekinitev ognja v Gazi zavezujoča za Izrael?

Vse resolucije Varnostnega sveta Združenih narodov so zavezujoče po mednarodnem pravu, je v ponedeljek po sprejetju resolucije o premirju v Gazi povedal namestnik tiskovnega predstavnika generalnega sekretarja ZN Farhan Haq. Da gre za nezavezujočo resolucijo, je pred tem trdila predstavnica ZDA v VS ZN, ki se je pri glasovanju vzdržala.

ZDA, ki v nasprotju s preteklimi resolucijami, ki so pozivale k takojšnji prekinitvi ognja v Gazi, tokrat niso uporabile veta, so izrazile prepričanje, da sprejeta resolucija za Izrael ni zavezujoča. Kot takšno sta jo opisala tako ameriška predstavnica v VS ZN Linda Thomas-Greenfield kot tiskovni predstavnik State Departmenta Matthew Miller.

V odgovoru na novinarsko vprašanje ob razpravah na to temo je tiskovni predstavnik generalnega sekretarja ZN Antonia Guterresa pojasnil, da so vse resolucije VS mednarodno pravo.

Da je tako, je opozoril tudi palestinski predstavnik pri ZN Rijad Mansur, ki je ob tem poudaril, da ima VS ZN dolžnost, da ukrepa, če Izrael ne bo upošteval sklepa najvišjega organa ZN, poroča katarska televizija Al Jazeera.

VS ZN je v ponedeljek sprejel resolucijo z zahtevo po takojšnji prekinitvi ognja v Gazi med muslimanskim svetim mesecem ramazanom, ki bo vodila v trajno premirje. Resolucijo, ki jo je predlagalo deset nestalnih članic, med njimi Slovenija, so podprle vse članice razen ZDA.