Priznanje palestinske države bi pomenilo nagrajevanje terorizma in bi le povečalo regionalno nestabilnost, je danes na omrežju X sporočil tiskovni predstavnik izraelskega zunanjega ministrstva Lior Hajat. S tem se je odzval na petkovo skupno izjavo Slovenije, Španije, Irske in Malte, ki so izrazile pripravljenost na priznanje Palestine.

"Komentarji predsednika španske vlade Pedra Sancheza o priznanju palestinske države ter skupna izjava Španije, Malte, Slovenije in Irske, da so pripravljene priznati palestinsko državo, so nagrada za terorizem," je v objavi na omrežju X zapisal Hajat.

Dodal je, da bi s priznanjem palestinske države po pokolu 7. oktobra "poslali sporočilo Hamasu in drugim palestinskim terorističnim organizacijam," da bodo za "morilske teroristične napade" na Izrael nagrajeni s političnimi gestami.

"Edini način boja proti palestinskemu terorizmu je, da Hamas nedvoumno obsodimo za vojne zločine, zločine proti človeštvu in spolne zločine, ki jih je zagrešil med napadom 7. oktobra in jih še vedno izvaja, ter izrecno pozovemo k izpustitvi vseh talcev," je dodal Hajat.

"Spor bo mogoče rešiti le z neposrednimi pogajanji med stranema. Vsak angažma pri priznavanju palestinske države samo oddaljuje končno rešitev in povečuje regionalno nestabilnost," je še sporočil predstavnik izraelskega zunanjega ministrstva, pri čemer ni pojasnil, kakšno rešitev ima v mislih.

Hajat se je s svojim zapisom med drugim odzval na nedavno potezo premierjev Slovenije, Španije, Irske in Malte. Ti so pretekli petek ob robu vrha EU sprejeli skupno izjavo, v kateri so izrazili pripravljenost priznati Palestino, ko bo to lahko učinkovito in bodo okoliščine primerne.

Voditelji na vrhu EU sicer o priznanju Palestine niso govorili, so pa poglobljeno razpravljali o rešitvi dveh držav, katere namen je, da bi Izraelci in Palestinci varno sobivali in se tudi medsebojno priznali.

Palestina je novembra 2012 prejela status opazovalke v Generalni skupščini Združenih narodov, trenutno pa jo kot državo priznava 139 od 193 držav članic ZN.