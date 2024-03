Guterres: Dovolj je te nočne more #vŽivo

Govoril je na egiptovski strani mejnega prehoda Rafa. V Rafo na jugu Gaze se je zatekla večina prebivalstva palestinske enklave, Izrael pa kljub opozorilom načrtuje ofenzivo nanjo.

"Palestinci v Gazi – otroci, ženske, moški – še vedno živijo v tej neskončni nočni mori. Prenašam glasove velike večine sveta, ki je videl dovolj," je povedal po poročanju francoske tiskovne agencije AFP.

"Bolj kot kadarkoli je čas za takojšnjo humanitarno prekinitev ognja. Čas je, da utišamo orožje," je dodal po navedbah nemške tiskovne agencije dpa.

Izraelski premier Benjamin Netanjahu je na srečanju z ameriškim državnim sekretarjem Antonyjem Blinknom v petek v Tel Avivu nakazal, da namerava kljub pozivom nadaljevati načrtovanje ofenzive v Rafi. Poudaril je, da Izrael ne bo mogel premagati palestinskega islamističnega gibanja Hamas, če ne bo vstopil v Rafo in uničil borcev, ki so ostali tam.

Guterres je med današnjim obiskom v Egiptu obiskal ranjene Palestince v bolnišnici v mestu Al Ariš na Sinajskem polotoku. "Izredno so me ganile njihove zgodbe, izkušnje in stiske, ki so jih prestali," je dejal.

Obsežni deli območja Gaze so zaradi izraelske ofenzive, sprožene po Hamasovem zajetju talcev oktobra lani, porušeni. Zaradi vse hujše humanitarne krize je lakota na severu Gaze neizogibna in bo izbruhnila najkasneje do konca maja, je v ponedeljek opozorilo več agencij ZN.

Vodja agencije ZN za podporo palestinskim beguncem (UNRWA) Philippe Lazzarini je v petek na omrežju X zapisal, da pomoč, "ki jo dopuščajo izraelske oblasti, še zdaleč ni zadostna". Trenutno v Gazo vstopi povprečno 150 tovornjakov pomoči na dan, medtem ko jih je bilo pred vojno najmanj 500, je navedel.

Po navedbah ministrstva za zdravje v Gazi je samo preteklo noč umrlo najmanj 72 ljudi. Omenjeno ministrstvo je še sporočilo, da so izraelske sile danes tudi napadle ljudi, ki so na obrobju mesta Gaza čakali na humanitarno pomoč. Pri tem naj bi bilo ubitih devet ljudi, še več deset oseb pa ranjenih, poroča AFP.

Izraelske sile medtem že šesti dan nadaljujejo operacije v največjem bolnišničnem kompleksu v Gazi Al Šifa in okoli njega. Po navedbah izraelske vojske so skupno ubili več kot 170 skrajnežev, zaslišali več kot 800 osumljencev in našli več kosov orožja, še poroča AFP.