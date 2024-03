ZDA: Izrael je ubil enega najbolj iskanih ljudi Hamasa #vŽivo

Pregled pomembnejših dogodkov dneva:



7.20 ZDA poročajo o smrti tretjega moža Hamasa v Gazi

Izraelska vojska je o Isi kot tarči napada na podzemnem sklopu predorov poročala pred dobrim tednom dni. Namestnika vodje oboroženega krila Hamasa, Brigad Izadina al Kasama, je opisala kot enega od načrtovalcev napada na Izrael 7. oktobra lani. A njegove smrti še niso mogli potrditi.

Marwan Issa, the deputy commander of Hamas’s military wing, was killed in an Israeli strike this month in central Gaza, U.S. national security adviser Jake Sullivan confirmed Monday. https://t.co/o7VbJVLRnK