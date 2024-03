Izraelci napadli ljudi, ki so čakali na hrano #vŽivo

Kot so sporočili s palestinskega zdravstvenega ministrstva, so civiliste napadli, medtem ko so čakali na humanitarno pomoč.

Po pričevanjih očividcev je umrlo na desetine ljudi. Po besedah ​​Mohammada Ghraba, zdravnika v bolnišnici Al Šifa, naj bi se število smrtnih žrtev še povečalo, saj žrtve še vedno prevažajo v bolnišnico.

Izraelska stran napad zanika.