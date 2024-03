Lenarčič: Nujno potrebno je, da orožje utihne #vŽivo

V Gazi je nujno potrebno, da orožje utihne, da bo mogoče organizirati dobavo humanitarne pomoči v Gazo in jo razdeliti vsem, ki jo potrebujejo, je danes za slovenske dopisnike v Bruslju povedal evropski komisar za krizno upravljanje Janez Lenarčič. Izrael je pozval k odprtju dodatnih kopenskih poti, ki so ključne za dostavo pomoči.

14.34 Lenarčič: Za dostavo humanitarne pomoči mora v Gazi utihniti orožje

V Gazi je nujno potrebno, da orožje utihne, da bo mogoče organizirati dobavo humanitarne pomoči v Gazo in jo razdeliti vsem, ki jo potrebujejo, je danes za slovenske dopisnike v Bruslju povedal evropski komisar za krizno upravljanje Janez Lenarčič. Izrael je pozval k odprtju dodatnih kopenskih poti, ki so ključne za dostavo pomoči.

Kot je poudaril, je prva nujna rešitev za "katastrofalne humanitarne razmere" v Gazi vzpostavitev takojšnjega premirja oziroma humanitarnega premora, pri čemer je to, kakšen izraz se uporabi, drugotnega pomena.

"Nujno potrebno je, da orožje utihne, in to za dovolj dolgo, da se lahko organizira dostop humanitarne pomoči v Gazo in njena razdelitev vsem pomoči potrebnim znotraj Gaze," je povedal Lenarčič.

Opozoril je, da je doslej pomoč v Gazo po kopnem prihajala zgolj prek mejnih prehodov Rafa na meji z Egiptom in Kerem Šalom na meji z Izraelom, kjer se je komisar pretekli teden srečal s predstavniki izraelske vojske.

Kot je dejal danes, se Izrael doslej ni odzival na pozive k odprtju dodatnih mejnih prehodov za dostavo pomoči po kopnem, medtem ko so v pogovoru pretekli teden pokazali pripravljenost za odprtje prehoda ob vojaški cesti, ki poteka med Izraelom in Gazo. V torek zvečer je po Lenarčičevih besedah prek tega prehoda, ki se sicer uporablja v vojaške namene, na sever Gaze prispel prvi konvoj Svetovnega programa za hrano.

K odprtju dodatnih mejnih prehodov in omilitvi carinskih postopkov so po sredinem videokonferenčnem srečanju izraelske oblasti pozvali tudi predstavniki EU, Združenih narodov, ZDA, Združenega kraljestva, Združenih arabskih emiratov, Katarja in Cipra.

Na pobudo ciprskega zunanjega ministra Konstantinosa Kombosa so sicer razpravljali o usklajevanju sodelovanja pri nedavno vzpostavljenem pomorskem koridorju od Cipra do Gaze.

"Največja težava tega koridorja je, da ob obali Gaze ni pristanišča," je povedal komisar. Nevladna humanitarna organizacija World Central Kitchen, ki zagotavlja pomoč za dobavo prek tega koridorja, trenutno tam gradi začasni pomol, ameriška vojska pa bo predvidoma do konca aprila zgradila začasno pristanišče. To bi po Lenarčičevih besedah omogočilo dobavo več tisoč ton pomoči na teden.

Na včerajšnjem srečanju so se sicer vsi strinjali, da ta koridor ne more nadomestiti kopenskih poti. "Najučinkovitejša, najcenejša, najhitrejša in najoptimalnejša pot za dostavo zadostnih količin humanitarne pomoči v Gazo je po kopnem," je poudaril komisar.