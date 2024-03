Neverjetno: to je razlog, da so Izraelci zavrnili tovornjak s pomočjo za prebivalce Gaze #vŽivo

Preživetje prebivalstva Gaze je odvisno od humanitarne pomoči. Prihaja je zelo malo in omejitve se povečujejo, je v ponedeljek opozoril vodja agencije ZN za podporo palestinskim beguncem (UNRWA) Philippe Lazzarini . Kot zadnji tak primer je navedel izraelsko zavrnitev tovornjaka s pomočjo, ker je ta vključevala medicinske škarje. Medtem je na poti v Gazo ladja Open Arms z okoli 200 tonami humanitarne pomoči, ki je po preložitvi danes zjutraj le izplula iz ciprskega pristanišča Larnaka.

Libanonsko oboroženo gibanje Hezbolah je danes po lastnih navedbah izstrelilo več kot sto raket proti položajem izraelske vojske, kar naj bi bil odgovor na ponedeljkov napad izraelskih sil na vzhodu Libanona, v katerem je bila ubita ena oseba, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Hezbolah je davi izstrelil več kot sto raket na dve izraelski vojaški oporišči, je šiitska skupina sporočila v izjavi. "To je bil odgovor na izraelske napade na naše ljudi, vasi in mesta, nazadnje v bližini mesta Balbek, kjer je bil ubit libanonski državljan," so dodali.

Izraelska vojska je namreč v ponedeljek napadla mesto Balbek na vzhodu Libanona, kasneje pa tudi položaje Hezbolaha na jugu države. Kot so pojasnili, so to bili povračilni ukrepi za nedavne napade Hezbolaha na Golansko planoto. To območje je sicer del sirskega ozemlja, ki si ga je Izrael po vojaški zasedbi leta 1967 enostransko priključil.

Hezbolah in izraelske sile se skoraj vsakodnevno medsebojno obstreljujejo vse od 7. oktobra, ko so izbruhnili spopadi v Gazi. Večina napadov je bila omejena na območja ob meji med državama, vendar je Izrael izvedel tudi več napadov na domnevne položaje Hezbolaha v notranjosti Libanona, kar je povzročilo ostre reakcije med pripadniki šiitskega proiranskega gibanja in okrepilo strahove pred zaostrovanjem spopadov v regiji.

Gibanje Hezbolah bo po lastnih navedbah prenehalo z napadi na Izrael šele takrat, ko bodo izraelske sile prenehale z obleganjem Gaze. Izraelski obrambni minister Joav Galant pa je nedavno dejal, da morebitno premirje v Gazi ne bo spremenilo izraelskega cilja - izriniti Hezbolah iz južnega Libanona z diplomacijo ali s silo.

Od 7. oktobra, ko so izbruhnili spopadi v Gazi, je bilo zaradi obstreljevanja med Izraelom in Hezbolahom v Libanonu ubitih najmanj 317 ljudi, med katerimi je bilo poleg borcev Hezbolaha tudi 54 civilistov, kažejo podatki AFP. V Izraelu je umrlo deset vojakov in sedem civilistov.

Prebivalci Gaze potrebujejo takojšnji humanitarni premor, ki bo privedel do trajne prekinitve ognja, je danes v Evropskem parlamentu dejala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. V razpravi pred vrhom EU, ki bo prihodnji teden, je sporočila, da je EU aktivirala mehanizem civilne zaščite, da bi še okrepili podporo Palestincem.

"Seveda ima Izrael pravico, da se brani in bori proti Hamasu. Vendar pa je treba ves čas zagotavljati varnost civilistov v skladu z mednarodnim pravom. Trenutno obstaja zgolj en način za zagotovitev zadostne humanitarne pomoči. Prebivalci Gaze potrebujejo takojšen humanitarni premor, ki bo privedel do trajne prekinitve ognja. Potrebujejo ga zdaj," je povedala von der Leyenova.

Razmere v Gazi so po njenih besedah dosegle točko preloma, pri čemer je opozorila, da otroci umirajo od lakote. "Tega ne smemo dovoliti. Storiti moramo vse, kar je v naši moči, da bi to ustavili," je poudarila.

Predsednica komisije je povedala, da je treba izkoristiti vse možne poti za dobavo pomoči, tudi v zadnjih dneh vzpostavljeni pomorski koridor od Cipra do Gaze, ki je rezultat "mednarodnega sodelovanja brez primere". Koridor, po katerem se je danes odpravila prva ladja s humanitarno pomočjo, lahko močno prispeva k povečanju pomoči za prebivalce severnega dela območja Gaze, je dejala.

Poleg tega je več držav, tudi nekatere članice EU, humanitarno pomoč začelo dobavljati iz zraka, je še povedala. EU je tako aktivirala tudi mehanizem civilne zaščite, da bi še okrepili podporo. Vse članice je pozvala, naj v okviru mehanizma prispevajo svoje zmogljivosti.

Spomnila je na dramatične prizore med razdeljevanjem humanitarne pomoči v Gazi, zaradi česar je po njenem mnenju ključno sodelovanje z agencijami, ki so na terenu. Med temi je agencija Združenih narodov za podporo palestinskim beguncem (UNRWA), ki se je znašla pod plazom obtožb zaradi domnevnega sodelovanja nekaterih uslužbencev v oktobrskih napadih palestinskega islamističnega gibanja Hamas na Izrael.

UNRWA in ZN so sprejeli ustrezne ukrepe, zaradi česar bo Evropska komisija agenciji izplačala 50 milijonov evrov finančne podpore, je von der Leyenova povedala v razpravi z evropskimi poslanci o pripravah na vrh EU prihodnji teden.

Iz mesta Gaza na severu palestinske enklave katarska televizija Al Jazeera medtem danes poroča o domnevnem četrtem napadu izraelskih sil na civiliste, ki so čakali na razdeljevanje pomoči. V streljanju naj bi izraelski vojaki ubili devet ljudi, še 20 pa ranili.

8.27 Ladja s pomočjo za Gazo zapustila Ciper

Ladja Open Arms z okoli 200 tonami humanitarne pomoči za prebivalce Gaze je danes zjutraj izplula iz ciprskega pristanišča Larnaka, je za francosko tiskovno agencijo AFP povedala tiskovna predstavnica španske dobrodelne organizacije Open Arms.

Predelan vlačilec s približno 200 tonami pitne vode, hrane in zdravil na krovu bi moral iz Larnake prvotno izpluti v nedeljo, vendar so pristojni odhod preložili. Do nerazkrite lokacije ob obali Gaze naj bi potreboval dva ali tri dni. Na cilju bo pomoč predvidoma raztovorila ekipa ameriške humanitarne organizacije World Central Kitchen.

Gre za prvo pošiljko pomoči v okviru pomorskega humanitarnega koridorja za Gazo. Pobude za dostavo pomoči v enklavo iz zraka in prek morja so se okrepile v luči vse resnejših opozoril Združenih narodov in drugih organizacij, da je v Gazi lakota neizbežna in da je več otrok že umrlo zaradi pomanjkanja hrane.

Po navedbah ZN pomoč iz zraka in po morju ne more v celoti nadomestiti pomoči, ki dospe po kopnem. Izrael, ki je tarča obtožb o oviranju dobav pomoči, zato pozivajo, naj z odprtjem dodatnih poti in prehodov omogoči večji dotok pomoči na območje.