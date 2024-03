Sankcij za Izrael na olimpijskih igrah ne bo

To je sporočil vodja koordinacijskega odbora Moka za Pariz 2024 Pierre-Olivier Beckers-Vieujant, ki je poudaril, da gre pri konfliktih v Gazi in Ukrajini za "različni situaciji". "V tem trenutku si je težko predstavljati sankcije za Izrael," je dejal Beckers-Vieujant po tridnevnem obisku francoske prestolnice, ki bo med 26. julijem in 11. avgustom gostila poletne olimpijske igre.

"Razlogi za sankcije Rusiji in tamkajšnjemu olimpijskemu komiteju (ROC) so zelo specifične. Rusija in ROC sta spodkopala bistvene dele olimpijske listine," je dodal vodja koordinacijskega odbora Moka za Pariz. "To ne velja niti za Palestinski niti za Izraelski olimpijski komite, ki sobivata v miru. Povsem jasno je, da gre za različna položaja," je nadalje razlagal Beckers-Vieujant.

Mok je štiri dni po ruski invaziji na Ukrajino februarja 2022 pozval vse mednarodne športne zveze, naj ruske in beloruske športnike izključijo iz svojih tekmovanj in odpovedo prihajajoče dogodke v Rusiji. Predsednik Moka Thomas Bach je nato dejal, da je Rusija z invazijo tik po zimskih OI v Pekingu kršila olimpijsko listino in premirje.

Mok je oktobra lani suspendiral ROC, potem ko je ta pod svoje okrilje vključil regionalne športne organizacije v vzhodni Ukrajini, ki so pod rusko okupacijo. Ruski in beloruski športniki bodo lahko, v kolikor aktivno ne podpirajo vojne proti Ukrajini, zgolj na posamičnih tekmovanjih nastopili v Parizu kot nevtralni športniki brez prikazovanja simbolov obeh držav.

Mok je ocenil, da trenutno le osem športnikov iz Rusije in trije iz Belorusije izpolnjuje pogoje za nastop na OI. Vse več je tudi ugibanj, da bo Rusija bojkotirala celoten dogodek. So pa številni palestinski aktivisti in skupina levičarskih francoskih poslancev pozvali Mok, naj sankcionira Izrael zaradi vojne v Gazi, ki jo je sprožil napad Hamasa sedmega oktobra in v katerem je umrlo okoli 1140 ljudi.