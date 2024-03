Število mrtvih v izraelski operaciji v Al Šifi narašča #vŽivo

Izraelska vojska je v večdnevni operaciji, ki v največji bolnišnici v Gazi Al Šifa še poteka, po lastnih navedbah doslej ubila najmanj 90 teroristov, od tega 40 v zadnjem dnevu. Obenem so aretirali in na zaslišanje v Izrael privedli še 160 ljudi, 300 pa so jih zaslišali v Gazi, so sporočili iz vojske.