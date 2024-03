V varnostnem svetu ZN glasovanje o novi resoluciji za prekinitev ognja v Gazi #vŽivo

Varnostni svet ZN bo danes glasoval o novi resoluciji, ki poziva k takojšnji prekinitvi ognja na območju Gaze. Gre za predlog resolucije, ki jo pripravlja osem od desetih nestalnih članic VS ZN, med njimi Slovenija, potem ko sta Rusija in Kitajska v petek vložili veto na predlog ZDA.

Glasovanje o novi resoluciji je bilo sprva predvideno za soboto, a so ga po navedbah diplomatskih virov preložili, da bi omogočili nadaljnja pogajanja.

Nov predlog resolucije po poročanju francoske tiskovne agencije AFP zahteva takojšnjo prekinitev ognja med muslimanskim svetim mesecem ramazan, ki naj potem vodi v trajno vzdržno premirje, ki ga spoštujeta obe strani. Poziva tudi k takojšnji in brezpogojni izpustitvi talcev, ki jih je oktobra lani zajelo palestinsko islamistično gibanje Hamas, ter odpravi vseh ovir za dostavo humanitarne pomoči na območje Gaze.

Palestinski predstavnik pri ZN Rijad Mansur je povedal, da z arabskimi državami podpirajo takšno resolucijo. Ameriška veleposlanica pri ZN Linda Thomas-Greenfield je po drugi strani menila, da bi nova resolucija ogrozila diplomatska prizadevanja za izpustitev talcev.

Ameriški osnutek resolucije, o katerem je VS ZN glasoval v petek, ni izrecno pozival k prekinitvi ognja, ampak je na splošno navajal, da je nujna in povezana s pogajanji za prekinitev spopadov v zameno za izpustitev talcev Hamasa. Rusija in Kitajska sta zato na to resolucijo vložili veto, nasprotovale so ji tudi tudi arabske države.