Devetnajstletnik načrtoval teroristični napad

Poljski policisti so aretirali 19-letnika, osumljenega načrtovanja terorističnega napada, je sporočil tiskovni predstavnik notranjega ministrstva Jacek Dobrzynski. Z dvema moškima je zbiral informacije o pirotehničnih napravah, še posebej pa so ga navduševala dejanja množičnih morilcev, vključno z morilskim napadom Norvežana Andersa Breivika, je Dobrzynski zapisal na družbenem omrežju X.

"Skupino je fascinirala njihova ideologija. Analizirali so načine, kako so ti ljudje izvajali napade, in tudi napake, ki so jih pri tem storili," je še povedal Dobrzynski.

Osumljenci so zbirali informacije o ravnanju s strelnim orožjem, strelskih položajih in bojnih operacijah v odprtih in zaprtih prostorih.

Redno so vadili na streliščih, zanimalo pa jih je vojaško taktično usposabljanje, so policisti ugotovili v preiskavi v severnem mestu Olsztyn.

🗣️ "Analizowali zamachy w USA, Norwegii i Nowej Zelandii pod kątem błędów popełnianych przez sprawców. (...) Prokuratura nie miała wątpliwości co do dowodów zebranych przez ABW"@JacekDobrzynski o zatrzymaniu trzech 19-latków, którzy planowali atak terrorystyczny na szkołę ⤵️ pic.twitter.com/q1XxYgikNy — tvp.info 🇵🇱 (@tvp_info) June 12, 2025

V primerjavi z večino evropskih držav Poljska v svoji sodobni zgodovini ni doživela terorističnega napada.