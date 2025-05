Nemci aretirali tri Ukrajince, ki so načrtovali napade na letala

V Nemčiji so aretirali tri Ukrajince zaradi domnevnega načrtovanja napadov na tovorni promet. Kot poročajo nemški mediji, aretirani Ukrajinci trdijo, da so delovali v imenu Rusije.

Enega od osumljencev so aretirali v Švici, druga dva pa v Nemčiji. V Švici so v kantonu Thurgau aretirali Jevhena B., v Kölnu Vladislava T., v Konstanci pa Danila B. Osumljenci naj bi se z ljudmi, ki imajo pooblastilo Rusije, dogovorili za požige in bombne napade na tovorni promet v Nemčiji.

Eksplozivne naprave, ki bi se med prevozom vžgale

Načrtovali naj bi, da bodo iz Nemčije prejemnikom v Ukrajini poslali pakete z eksplozivnimi napravami, ki bi se med prevozom vžgale. Da bi izsledil prometne poti, naj bi eden od njih v Köln poslal dva testna paketa, ki sta med drugim vsebovala sledilnike GPS.

Oba moška, ​​aretirana v Nemčiji, sta v priporu, osumljenca, aretiranega v Švici, pa bodo pripeljali v Nemčijo, poročajo nemški mediji.

Paketi z zažigalnimi napravami



Lansko poletje so se paketi z zažigalnimi napravami pojavili v skladiščih logistične skupine DHL v Leipzigu in Birminghamu v Združenem kraljestvu, kjer so zagoreli. Na Poljskem je paket zažgal tudi tovornjak DHL. Po požaru v Leipzigu je zvezno tožilstvo sprožilo preiskavo. Po besedah ​​takratnega predsednika Zveznega urada za varstvo ustave Thomasa Haldenwanga bi goreči paket lahko povzročil letalsko nesrečo. Zahodne obveščevalne agencije verjamejo, da za tem stoji ruska vojaška obveščevalna služba GRU, piše nemški medij Welt.