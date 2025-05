Nemški organi pregona so danes zjutraj v okviru širše operacije proti ekstremističnemu gibanju Državljani rajha aretirali štiri vodilne člane frakcije gibanja z imenom Kraljevina Nemčija, je sporočilo državno tožilstvo. Skupina je obtožena vzpostavljanja vzporedne države in kriminalnih gospodarskih struktur.

V okviru širše operacije proti skrajnemu gibanju Državljani rajha so nemški organi pregona aretirali štiri osumljence, stare med 37 in 59 let. Skupina je bila pod drobnogledom zaradi načrtovanja državnega udara in ustvarjanja lastnih političnih struktur. Po navedbah tožilstva gre za pomembne člane gibanja.

Aretacije v več nemških deželah in Švici

Med aretiranimi je tudi Peter Fitzek, ustanovitelj frakcije Kraljevina Nemčija. Osumljence so prijeli v deželah Saška, Brandenburg in Porenje-Pfalško, ena preiskava pa poteka tudi v Švici, v kantonu Solothurn. Pridržani bodo danes in jutri stopili pred preiskovalnega sodnika v Karlsruheju.

Skrajna frakcija z okrog šest tisoč privrženci gradila “vzporedno državo”

Skupina je obtožena ustanavljanja vzporednih državnih struktur, ki vključujejo tudi kriminalne gospodarske dejavnosti. Gibanje naj bi imelo približno šest tisoč članov po vsej Nemčiji, ki aktivno zavračajo legitimnost nemške zvezne republike. Preiskave nakazujejo, da so v ozadju sistematična prizadevanja za destabilizacijo države.

Ideološke korenine segajo v obdobje nemškega rajha

Pripadniki gibanja Državljani rajha verjamejo, da je sodobna Nemčija nezakonita tvorba, ki je nadomestila Nemški rajh iz leta 1871. Po njihovem prepričanju Nemčija nikoli ni bila uradno razpuščena po drugi svetovni vojni, zato nova oblast ni legitimna. To zgodovinsko izhodišče uporabljajo kot temelj za svojo politično in pravno agendo.

Notranji minister Dobrindt skupino označil za antisemitsko in nevarno

Nemški notranji minister Alexander Dobrindt je opozoril, da gibanje širi antisemitske teorije zarote in ogroža demokratični red. Skupino Kraljevina Nemčija je že uradno prepovedal. Minister je ob tem pozval k odločnemu in enotnemu odzivu pravne države proti ekstremizmu.