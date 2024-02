Po 35 letih delovanja se razhaja ta znana slovenska skupina

Miki, ki je nedavno predstavil uspešno skladbo Naj tamburaši zaigrajo, se od skupine poslavlja z globokim spoštovanjem do preteklosti in veseljem do prihodnosti, so navedli v sporočilu za javnost.

"Fantom želim iskreno vse najboljše v prihodnosti in vsekakor še veliko glasbenih uspehov. Skupaj smo ustvarjali kar 35 let! Prebedeli smo neštete noči, ustvarjali nepozabne zabave in hvaležen sem za vse to. Sedaj čutim, da moram iti po novi poti, se bolj posvetiti solo karieri, in vesel sem, da me pri tem tudi oni podpirajo. In ja, še vedno ostajamo prijatelji!" je zapisal Vlahovič.

Kot solo izvajalec predstavil že veliko skladb

Miki Vlahovič je v zadnjih letih kot solo izvajalec predstavil že veliko odličnih skladb, kot so Ostala si, Metulj, Še vedno sva ista in Do neba, pred slabim mesecem pa je izdal svojo novo skladbo Naj tamburaši zaigrajo.

"Odločil sem se za novo pot in mislim, da je prava. Pred mano je razburljivo novo glasbeno poglavje, ki se ga neizmerno veselim," je sklenil znani glasbenik.

