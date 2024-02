Znano slovensko skupino zapustil pevec

Po več kot 25 letih skupino Bohem zapušča njen pevec, ki je ob tem sporočil, da "glasba, duh in spomini ostajajo za vedno". Njegovi kolegi pa so zapisali, da se "včasih vizije spreminjajo in poti razhajajo tudi v tistih najbolj trdnih odnosih."

Frontman skupine Bohem Matic Jere - Jerry je prek družbenih omrežij sporočil, da se razhaja s svojimi glasbenimi kolegi.

"Po več kot 25 letih je prišel tisti čas, ko se razhajam s skupino Bohem. Če dobro pomislim, je to več polovica mojega življenja," je zapisal Jere in se tako zdajšnjim kot nekdanjim članom skupine zahvalil za vse ure, ki so jih preživeli skupaj. "Želim jim veliko nadaljnjih glasbenih in osebnih uspehov tudi v prihodnje," je še zapisal.

Zahvalil se je tudi vsem oboževalcem skupine in jim sporočil: "Se vidimo spet na odru, mogoče v kaki drugi podobi."

Na družbenih omrežjih so se oglasili tudi njegovi zdaj že nekdanji kolegi iz skupine. "Glasba je najbolj posebna energija tega sveta, nas nasmeje, razjoče, nam pričara čudovite spomine, pomirja, zdravi, združuje, razdvaja. V življenju pa je žal tako, da se včasih vizije spreminjajo in poti razhajajo tudi v tistih najbolj trdnih odnosih," so zapisali in potrdili, da se z Maticem razhajajo.

"Maticu na njegovi nadaljnji poti želimo veliko sreče in seveda ogromno dobre glasbe, spomini na vse nepozabne dogodivščine na in za odrom pa ostajajo za vedno," so še sporočili in poudarili: "Bohem ostajamo tu za vas in korakamo po novo začrtani poti."

Skupina Bohem je z Maticem Jeretom posnela štiri studijske albume, prvega leta 2004, zadnjega z naslovom Proti toku pa lani. Pesem Le naprej s tega albuma je tudi osrednja skladba filma Jama, novega slovenskega celovečerca, ki so ga ravno te dni začeli predvajati v kinih.

Preberite še: