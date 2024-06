34-letni Joe Jonas svoje srčne rane po nedavnem razhodu po petih mesecih zveze z igralko Stormi Bree celi v luksuznem letovišču v Črni gori, kjer več kot očitno uživa in na svojem Instagram profilu redno objavlja utrinke s te slikovite Balkanske države.

Ameriški zvezdnik, ki je bil od leta 2019 do 2023 poročen z igralko Sophie Turner, s katero imata tudi dve hčerki, se namreč v teh dneh mudi v črnogorskem letovišču One&Only Portonovi. "Črna gora je absolutno zakon!" je zapisal zvezdnik, ni pa znano, kdo mu na počitnicah dela družbo.

Kot je razvidno iz fotografij, zvezdnik uživa v čudovitem razgledu na morje, vrhunski kulinariki in sprehajalnih poteh po obmorskih mestih Črne gore. Jonas si je privoščil tudi kopanje v Jadranskem morju ter sprehod po mestu.

Joe Jonas na počitnicah več kot očitno ne varčuje preveč

Eden izmed treh bratov in član skupine Jonas Brothers biva v hotelu s petimi zvezdicami, ki se razteza na 60 hektarjih in se nahaja v osrčju Bokokotorskega zaliva, poroča ameriški portal PageSix.

Kot še poročajo, se cene razkošne sobe ali vile gibljejo med 1.600 in celo do 18.000 evrov, odvisno od velikosti in postavitve. Vsaka vila se ponaša tudi z zasebnim vrtom ter ima bazen, hidroterapevtski bazen, masažne postaje in pogled na sončni zahod. Prenočišča vključujejo tudi prilagojene gostiteljske storitve, brezplačne brezalkoholne osvežilne pijače, dnevni zajtrk v vili in storitve zasebnega kuharja. Mondeno letovišče se ponaša tudi z vrhunskim wellnessom in zdraviliščem ter najsodobnejšim fitnesom.

Joe Jonas naj bi se na glasbenem področju trenutno ukvarjal s snemanjem svojega samostojnega albuma.

