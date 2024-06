Kot je za revijo Lady povedal Kuntner, je bilo potovanje na Škotsko Monikina želja že več let. "Potem pa sva lani na gorečem Rodosu rešila dva Škota z najinim najetim avtomobilom in pot je bila zakoličena," je pojasnil 54-letni igralec.

Kupila prstana po navdihu televizijske serije Tujka

Potovanje, s katerim sta proslavila obletnico poroke, sta začela v Edinburgu, od koder sta pot nadaljevala z avtomobilom. "Ubrala sva jo prek zahoda, Fort William, Isle of Skye, na sever v Inverness in do jezera Loch Ness ter nato prek Škotskega višavja nazaj v Edinburg. Za vzhodno obalo pa je žal zmanjkalo časa," je povedal.

V Invernessu, kjer je leta 1746 potekala bitka za Culloden, sta si kupila tudi spominska prstana, oblikovana po navdihu televizijske serije Tujka (Outlander). Kot pravita, o obnovitvi poročnih zaobljub ne razmišljata.

Nekateri, ki jih nista povabila na poroko, so jima zamerili

Monika in Jernej Kuntner se poznata že od osnovnošolskih dni. Spoznala sta se v glasbeni šoli v Trnovem. Povezala sta se na predstavi Romeo in Julija v Mestnem gledališču ljubljanskem, ki sta jo obiskala hkrati, in to razumela kot namig usode. Poročila sta se leta 1994, še v času, ko sta bila oba študenta, zato si poroke nista plačala sama.

"Seveda so se takrat zavoljo krčenja povabljenih na poroko rodile tudi kakšne zamerice, ki se vlečejo v dandanašnji dan, za kar mi je vseh teh trideset let iskreno žal. A pravi prijatelji so tudi to razumeli," je še povedal Kuntner.

Civilno sta se poročila na ljubljanskem gradu, cerkveno pa v farni cerkvici v Trnovem. Kot pravita, sta se poročila enkrat za vselej: "Navsezadnje je zaobljuba, dana v cerkvi, dana pred Bogom, večna." In dodala: "Leta prinesejo marsikaj. Pri naju so prinesla zrelost, umirjenost in globoko spoštovanje. S tem se je najina zveza utrjevala skozi leta, z otrokoma, ki sta z nama odrasla in tudi utrdila najino ljubezen. Zato je ljubezen danes drugačna kot oni dan pred tridesetimi leti. Lahko bi se tudi reklo, da je močnejša."

Jernej in Monika Kuntner sta se poročila leta 1994, še v času, ko sta bila oba študenta, zato si poroke nista plačala sama. Foto: Mediaspeed

