Pod fotografijo, ki jo je delil, je zapisal, da je fotografija nastala "točno 25 let nazaj, slučajno ravno na valentinovo, ker smo imeli Čuki ravno prosto soboto". Dodal je še vprašanje: "Kako se potem že temu reče ... kakšne barve oz. kakšnega leska je potem že ta poroka?"

Hvaležen je, da ima ob sebi žensko, ki ga podpira in razume

Zakonca Potrebuješ, ki sta se poročila leta 1998, tako danes praznujeta 25. obletnico poroke oziroma srebrno poroko. Skupaj imata dve hčerki – Evo in Petro. Kot sta pred kratkim povedala v intervjuju za Slovenske novice, sta se spoznala v osnovni šoli, kjer sta bila sošolca, povezala pa sta se med branjem berila pri nedeljski maši. Ko se je Jože pred odhodom v vojsko poslavljal od nje, je Andreja sklenila, da ga bo počakala.

Poročila sta se povsem preprosto, saj si nista želela "velike medijske poroke", zato sta vse skupaj izpeljala "v največji tajnosti". "Pod pretvezo, da so vabljeni na praznovanje mojega tridesetega rojstnega dne, so svatje, ne vedoč, da so v resnici svatje, prihajali v kavbojkah, brez poročnih daril, tako da se še danes tolčejo po glavi, ker je šlo v nič tisoč idej, kaj vse nama bi lahko ušpičili za poroko. Še danes nama ne morejo oprostiti tega, in ko se spomnimo, kako so strmeli v naju, vsi planemo v smeh," je Potrebuješ povedal v intervjuju.

Dodal je še, da se imata z ženo odlično in da se stvari odvijajo tako, kot se morajo. Zaveda pa se, da ni vsak zakon tako trden in skladen, kot je njegov, zato je neizmerno hvaležen, da ima ob sebi žensko, ki ga podpira in razume.

Zakonca Potrebuješ, ki sta se poročila leta 1998, tako praznujeta 25. obletnico poroke oziroma srebrno poroko. Skupaj imata dve hčerki – Evo in Petro. Foto: Mediaspeed