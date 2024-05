Alfi Nipič z ženo praznoval zlato obletnico poroke

Devetinsedemdesetletni Alfi Nipič s svojo ženo Bebo, ki jo je pred več kot šestdesetimi leti spoznal na plesu, v teh dneh praznuje petdeset let zakona oziroma zlato poroko. Preden sta skočila v zakonski stan, sta bila deset let par, poročila pa sta se leta 1974. "Beba mi je bila všeč, zato sem jo šel prosit za ples in tako se je najina zgodba začela razvijati," je za revijo Lady spomine na poročni dan pred pol stoletja obujal legendarni Alfi, ki bo 17. septembra praznoval tudi 80 let.

Brez zaroke, a s fantovščino in dekliščino

Pred poroko se Alfi zanimivo ni odločil za zaroko, saj se mu to zdi nepotreben "cirkus", imel pa je fantovščino, ki je trajala do jutranjih ur, tudi Beba pa je imela dekliščino. Čeprav je od čarobnega dne minilo že pol stoletja, se Alfi še vedno rad spominja tega dne: "Poroka je potekala na Rotovžu, cerkveno pa sva se poročila v Studencih v Mariboru, v cerkvi, kjer sem imel tudi prvo obhajilo in birmo," je še povedal za omenjeno revijo.

Nipičeva priča je bil dirigent Mario Rijavec, ženina pa Franjo Polšak, ki je sicer tudi mož Bebine sestre. Na poročnem slavju je mladoporočencema igral Ansambel Slavija 5, za katere je takrat prepeval tudi Alfi, mikrofonu in petju pa se ni izognil niti na svoji poroki.

Kot je še dodal, je v obdobju, ko je ogromno nastopal z Avseniki in drugimi skupinami, tudi veliko potoval, zato z ženo obletnice ne nameravata proslaviti s kakšnim potovanjem. Kot pravi, se strinja z rekom "povsod je lepo, a doma je najlepše", zato so častitljivo obletnico praznovali v krogu družine. Vseeno pa Alfi na obletnico gleda kot na veliko stvar. "Gre za veliko medsebojnega razumevanja, spoštovanja drug drugega in velikokrat se je treba prilagoditi," je še povedal za Lady.

Kaj je povedal o podpori družine?

"To pa je spet sreča, če te družina spremlja in ti pomaga. Zagotovo lahko rečem, da ni bilo lahko, saj sem bil skoraj dvajset let veliko od doma. Večkrat sem imel kakšno krizo. Po določenih letih se zamisliš in si rečeš: 'Malo mi je preveč.' Nekateri se pritožujejo že, če nastopajo tri dni v tednu, in to zgolj po Sloveniji," je v intervjuju za Siol.net Nipič spregovoril letos februarja.

