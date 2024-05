Slovenska alpska smučarka Ana Bucik in nogometaš Kris Jogan sta si v soboto obljubila večno zvestobo.

Potem ko se je aprila poročila smučarska skakalka Nika Vodan (dekliško Križnar), pred tednom pa nekdanji smučarski skakalec Cene Prevc, je bil tudi ta vikend v znamenju poroke slovenskih športnikov.

Poročila sta se smučarka Ana Bucik in nogometaš Kris Jogan. "Dan najlepših sanj," je ob poročni fotografiji, ki jo je delila na družbenem omrežju, zapisala 30-letna slovenska športnica.

Poročnega slavja se je udeležilo več nekdanjih in zdajšnjih športnikov, med njimi so bili Tina Robnik, Štefan Hadalin, Žan Kranjec, Tijan Marovt ..., najlepši dan ženina in neveste pa je v objektiv ujela fotografinja Ana Kete.

Mladoporočencema želimo obilo zakonske sreče!

Foto: Instagram