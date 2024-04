Luka Basi bo porušil gostinski objekt na Koroškem, v katerega je investiral

Luka Basi bo svoj novozgrajeni objekt v bližini smučišča v občini Ravne na Koroškem, v katerem je nameraval imeti gostilno, za katero nima ustreznega dovoljenja, v roku enega meseca zagotovo porušil, je nedavno povedal za Ljubljanainfo. Da v tem trenutku ne vidijo rešitve, da bi gostilna ostala na smučišču, so za omenjeni portal potrdili tudi v občini Ravne.

"V tem trenutku ne vidimo rešitve, da bi ta dva oba objekta ostala, zlasti ne objekt, v katerem je bila predvidena in ne začeta gostinska dejavnost," je povedal župan občine Ravne na Koroškem Tomaž Rožen, ki je sicer oba kršitelja, tako podjetje Balu kot investitorja kot tudi podjetje G-team, ki je v sodelovanju z Basijevim podjetjem gostinski objekt zgradilo, že januarja pozval k ureditvi stanja.

Basi trdi, da je bil zaveden, objekt pa zdaj sameva zaradi neskladnosti pogodbe

Basi je za časnik Večer povedal, da so za to, da podjetje G-team za gostinsko dejavnost nima ustreznega dovoljenja, izvedeli šele ob pridobivanju uporabnega dovoljenja. Šele takrat je ugotovil, da je bil zaveden, zato se s primerom zdaj ukvarja pravna služba, je še poudaril znani slovenski glasbenik.

Sodelovanje med omenjenima podjetjema je bilo sprva dobro, je pojasnil, z omenjeno investicijo pa so na Ravnah želeli razvijati turizem in na to območje pripeljati mlade nadobudne glasbenike. Zdaj po Basijevih besedah sodelovanja med podjetjema ni več, saj imajo "zaradi zavajanja podjetja G-team zdaj objekt, ki sameva zaradi neskladnosti pogodbe, ki jo je predložilo podjetje G-team", je še za omenjeni časnik komentiral situacijo.

Lastnik zemljišča, na katerem stoji novozgrajeni gostinski objekt, je občina, v njegovi neposredni bližini pa sta do zdaj že obratovala smučišče in gostinski obrat, ki ju upravlja javni Zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti (ZKŠTM) Ravne, ki lahko edini na omenjenem območju opravlja gostinsko dejavnost. Občina je sicer leta 2020 stavbno pravico sklenila s podjetjem G-team za vzpostavitev glamping naselja.

