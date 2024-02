Kaj župan Umaga sporoča Slovencem, ki so si sprivatizirali obalo?

V Istri vse večjo težavo predstavljajo črne gradnje. V zaledju Istre nastajajo istrske favele, ob morju, natančneje v Umagu, pa so si posamezniki z nepremičninami tik ob obali prilastili plaže, marsikdo je plažo betoniral in s tem domačinom in turistom onemogočil dostop do morja. Za črne gradnje hrvaške oblasti in domačine krivijo predvsem Slovence.

Obala v Crvenem vrhu v Umagu je povsem zabetonirana. Lastniki nepremičnin tik ob morju, med katerimi naj bi bilo veliko Slovencev, so si prilastili dostop do plaže, številni so jih betonirali. Opustošenje obale v Istri se tako nevzdržno širi, v preteklih letih so samo v Umagu na ta način uničili okoli osem kilometrov obale.

Župan Umaga Vili Bassanese pravi, da so se podiranju črnih gradenj ob morju uprli lastniki, ki se predstavljajo za aktiviste. Foto: občina Umag "Najbolje bi bilo, da bi naredili sprehajalne poti, a so se aktivisti, ki niso aktivisti, ampak lastniki nepremičnin v prvih vrstah ob morju, temu uprli," je za Dnevnik.hr povedal župan Umaga Vili Bassanese.

Domačin: Slovenci so se imeli za glavne

"To je zapleteno. Tam so se imeli Slovenci vedno za glavne. Kupili so Crveni vrh in betonirali plaže," pa je za omenjeni medij povedal domačin.

Druga težava pa so istrske favele, samo v Umagu naj bi bilo takšnih črnih gradenj več kot tisoč.

"To lahko rešimo z zakonom ali s kazenskim pregonom," je problematiko komentiral župan Umaga. Z enako težavo se soočajo tudi v Vodnjanu, ki velja za območje z največ črnimi gradnjami v Istri.