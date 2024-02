V Umagu zgroženi: "To je sramota. Krivi so predvsem Slovenci." #video

"Istra je postala evropski raj za črne gradnje. Sramotna nezakonita uzurpacija kopnega in obmorskih zemljišč je rak, ki uničuje kakovost življenja domačinov," opozarjajo predstavniki hrvaškega mesta Umag. Na YouTubu so ob tem objavili tudi video, ki razkriva razsežnosti črnih gradenj v Istri.

Kot so izpostavili, se zaradi izjemno visokih dobičkov posameznikov parcele, ki so realno vredne od dva do tri evre na kvadratni meter, kot vikend parcele prodajajo po ceni od 30 do 50 evrov na kvadratni meter. Posledica je nastanek "istrskih favel" z več tisoč prebivalci, opozarjajo in dodajajo, da se ta "tiha okupacija" dogaja pred očmi politike in pristojnih inšpekcijskih služb, ki pa ne naredijo nič.

"Da je absurd še večji, je ta nezakonita okupacija delo predvsem tujcev, med katerimi prednjačijo državljani Slovenije, pomagajo pa jim 'domači domoljubi'. Takšne agresivnosti tujih državljanov pri uničevanju Istre nismo zabeležili niti v času vojne," so zapisali.

Število "divjih" turistov v na črno zgrajenih objektih je po njihovih besedah nemogoče natančno določiti, a po nekaterih ocenah naj bi v "istrskih favelah" občasno bivalo okoli 30 tisoč ljudi.