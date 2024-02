Močan potres v Jadranskem morju, zatreslo tudi jug Hrvaške

Seizmografi na Hrvaškem so zabeležili kratek, a močan potres z epicentrom v Jadranskem morju, ki so ga čutili tudi na jugu Hrvaške. Po podatkih Evropsko-mediteranskega seizmološkega centra je bilo žarišče potresa v Jadranskem morju, 94 kilometrov jugozahodno od Dubrovnika in 104 kilometre severovzhodno od italijanskega Barija.

Potres je območje stresel ob 10. uri in 23 minut, kar so zaznali tudi seizmografi Seizmološke službe Republike Hrvaške. Močan potres z magnitudo 4,9 po Richterjevi lestvici je imel epicenter v Jadranskem morju, 80 kilometrov južno od otoka Mljet, 94 kilometrov jugozahodno od Dubrovnika in 104 kilometre severovzhodno od italijanskega Barija.

Potres so čutili na širšem območju od Dubrovnika do Zadra, so sporočili iz seizmološkega centra (EMSC). Meščani poročajo, da so manjše tresenje čutili tudi v Dubrovniku. "Dubrovnik, nežno zibanje," je zapisal eden od komentarjev. "Pohištvo se je zibalo," je zapisal drugi občan, "Dubrovnik se je tresel. Na kratko, a močno," je zapisal tretji, poroča Index.