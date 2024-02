Pri naših sosedih slavil divji glasbenik, ki je med favoriti za zmago na Evroviziji #video

28-letni Baby Lasagna iz Umaga, čigar pravo ime je Marko Purišić, je po zmagi na Dori dejal: "Hvala vsem, ki ste glasovali. Na tekmovanje sem šel z mislijo – ni konec, dokler ni konec. Nisem razmišljal o zmagi, pomembno mi je bilo le, da dam vse od sebe."

Poslušajte pesem Rim Tim Tagi Dim:

Lanski predstavniki Let 3 so se uvrstili na tretje mesto

Zmagovalca Dore so izbrali na podlagi seštevka točk žirije in glasov občinstva. Žirijo so sestavljali štirje člani iz Zagreba, Splita, Reke in Osijeka ter štirje člani iz Italije, Nemčije, Ukrajine in Islandije. Baby Lasagna je od žirije prejel 74 točk, od gledalcev pa 247 točk.

Na drugo mesto se je uvrstil Vinko s pesmijo Lying Eyes, na tretje mesto pa lani predstavniki, reška skupina Let 3 s pesmijo Babaroga.

Hrvaška je na evrovizijskih stavnicah, ki napovedujejo zmago na letošnji Evroviziji, že pred izborom predstavnika presenetljivo skočila na tretje mesto. Po zmagi Baby Lasagne na Dori pa se je povzela na drugo mesto. 28-letnik se je na tekmovanje prijavil po naključju. Hrvaška radiotelevizija (HRT) sprva ni želela, da bi nastopil na Dori, zato se je prijavil kot rezerva.

Slovenija je na evrovizijskih stavnicah precej nižje. Med 37 državami, ki tekmujejo, je na 31. mestu.

