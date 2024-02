Slovenci na Evroviziji za San Marino? Malo je zmanjkalo.

V soboto zvečer so svojega predstavnika na letošnji Evroviziji izbrali tudi v San Marinu - to bo španska skupina Megara s pesmijo 11:11.

V pisanem izboru španskih, italijanskih, angleških in drugih finalistov pa so v San Marinu srečo poskušali tudi Slovenci, in sicer zasedba Booom!, ki se je v finale uvrstila prek preidzborov, v katerih je premagala več kot sto konkurentov. Zmage sicer niso dosegli, so pa vseeno vpisali lep uspeh in se med 17 finalisti uvrstili na visoko peto mesto.

Pred San Marinom so se prijavili na slovenski izbor

Boom! oziroma Patrik Mrak, Luka Cvetičanin in Matevž Derenda so se za nastop v San Marinu odločili po tem, ko so se odzvali vabilu slovenske nacionalne televizije za sodelovanje v izboru slovenskega predstavnika za Evrovizijo, v katerem je RTV Slovenija potem izbrala Raiven. Na evrovizijski izbor v San Marinu, ki je odprt tudi za tuje izvajalce, so se prijavili dva dni pred iztekom roka.

