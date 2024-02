Organizatorji Evrovizije pod drobnogled vzeli besedilo izraelske pesmi

Organizatorji tekmovanja Pesem Evrovizije so pod drobnogled vzeli besedilo izraelske pesmi. Besedilo, ki je pricurljalo v medije, naj bi se nanašalo na napad Hamasa 7. oktobra lani, ki je sprožil več mesecev trajajočo vojno v Gazi, in s tem kršilo načelo o nepolitičnosti, ki velja za pesmi, ki sodelujejo na tekmovanju.

Evrovizija, ki sebe razglaša za nepolitični dogodek in bo letos potekala od 7. do 11. maja v švedskem Malmöju, lahko diskvalificira tekmovalce, za katere meni, da so kršili načelo o nepolitičnosti. Znano je, da so na tekmovanju prepovedane skladbe, ki bi v besedila ali sam nastop neposredno vpletale politiko. Izrael naj bi na tekmovanju z balado s pomenljivim naslovom October Rain predstavljala 20-letna rusko-izraelska glasbenica Eden Golan.

Po navedbah časopisa Israel Hayom vključuje vrstice, kot sta "ni več zraka za dihanje" in "vsi so bili dobri otroci, vsak posebej", ki očitno namigujejo na ljudi, ki so se skrivali v zavetiščih, ko so borci Hamasa izvajali uboje. Prav tako naj bi besede asociirale na poboje na glasbenem festivalu na prostem in na drugih mestih.

Pesem vsebuje tudi sklicevanje na "rože", kar je, kot poroča Israel Hayom, vojaška šifra za vojne žrtve. Vir pri nacionalni radiotelevizijski postaji Kan, ki sponzorira izraelski nastop na festivalu, je za Reuters potrdil, da so razkrita besedila točna.

Evropska radiodifuzna zveza (EBU), ki organizira Evrovizijo, je sporočila, da je "v procesu natančnega pregleda besedil". Proces med EBU in izdajateljem je zaupen, dokler ni sprejeta končna odločitev.

"Če je pesem iz kakršnegakoli razloga ocenjena kot nesprejemljiva, imajo izdajatelji ponovno možnost, da predložijo novo pesem ali novo besedilo v skladu s pravili natečaja," so še dodali pri EBU.

Iz radiotelevizijske postaje Kan so že sporočili, da so v zvezi s tem vprašanjem že v dialogu z EBU. Izraelski minister za kulturo Miki Zohar je v objavi na X zapisal, da bi bila vsaka odločitev o diskvalificiranju pesmi October Rain "škandalozna". Zanikal je, da je pesem politična, in dejal, da "dandanes izraža čustva ljudi in države".

Izrael je sicer na tekmovanju za pesem Evrovizije doslej slavil štirikrat.