Slovenci na Evroviziji za San Marino? To je vse bolj verjetno.

Ta teden v San Marinu potekajo polfinali izbora evrovizijskega predstavnika. Izmed kar 90 izvajalcev se bo v finale uvrstilo le osem izvajalcev. In že zdaj je jasno, da bo v velikem finalu nastopila tudi slovenska fantovska zasedba Booom!, ki si je v torkovem predizboru edina priborila neposredno vstopnico v finale.

"Vedeli smo, da bodo na oder poklicali pet najboljših iz tega večera. Mi smo se pred tem že preoblekli v vsakdanja oblačila ter bili pripravljeni za potencialen odhod domov. A potem se je zgodilo nepričakovano," so za spletni portal Evrovizija.com povedali Patrik Mrak, Luka Cvetičanin in Matevž Derenda, ki sestavljajo zasedbo Booom!.

Iskreno so povedali, da zmage v polfinalu niso pričakovali. "Dejansko nismo mogli verjeti. In tudi zdaj, ko se že pripravljamo na sobotni finale, še vedno ne moremo verjeti, da smo osvojili drugi predizbor," so povedali za Evrovizija.com.

Sklepno dejanje izbora, veliki finale, jih čaka že to soboto. V osrednjem izboru se bo za mesto predstavnika San Marina na Evroviziji skupno predstavilo 17 glasbenikov – devet "velikih imen" oziroma uveljavljenih glasbenikov, ki se v finale uvrstijo neposredno, ter osem vzhajajočih zvezd oziroma izvajalcev, ki so se tja vzpeli iz predizborov. In med njimi bodo tudi Slovenci.

