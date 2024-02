Izraelu zelena luč EBU za nastop na letošnji Evroviziji

"Tekmovanje za pesem Evrovizije je nepolitični glasbeni dogodek in tekmovanje med javnimi radiotelevizijami, ki so članice EBU. Ne gre za tekmovanje med vladami," je v današnji izjavi EBU po poročanju francoske tiskovne agencije AFP poudaril generalni direktor EBU Noel Curran.

"Naši upravni organi (...) so pregledali seznam udeležencev za tekmovanje 2024 in se strinjali, da je izraelska javna radiotelevizija KAN izpolnila vsa pravila tekmovanja za to leto in lahko sodeluje, kot je že zadnjih 50 let," še navaja sporočilo za javnost, ki tudi dogaja, da je odločitev "temeljila na pravilih tekmovanja in vrednotah EBU".

Curran je ob tem navedel, da je EBU ravnala v skladu z drugimi mednarodnimi organizacijami, kot so različne športne zveze, ki so obdržale Izrael na svojih tekmovanjih. Izpostavil je, da EBU ni tista, ki bi delala primerjave med vojnami. Kot je še dodal, so bile v primeru Rusije ruske članice EBU "suspendirane zaradi vztrajnega kršenja članskih obveznosti in kršenja vrednot javne službe".

"Odnos med KAN in izraelsko vlado je bistveno drugačen od odnosa, ki obstaja med ruskimi članicami EBU in državo, pri čemer je izraelska vlada v zadnjih letih grozila z zaprtjem KAN", so še sporočili v Ženevi.

Številne peticije sicer zaradi vojne v Gazi pozivajo k izključitvi Izraela z največjega svetovnega glasbenega dogodka v živo, ki bo v Malmöju na jugu Švedske maja letos. Vojno v Gazi je sprožil napad palestinskega gibanja Hamas na Izrael 7. oktobra, ki je po navedbah AFP zahteval okoli 1.160 smrtnih žrtev, večinoma civilistov. Napadu je sledila izraelska vojaška ofenziva na Gazo, v kateri je bilo po podatkih palestinske strani, doslej ubitih najmanj 28.663 ljudi, večinoma žensk in otrok.

Izraelska predstavnica Eden Golan:

Izrael bo na tekmovanju za pesem Evrovizije nastopil v drugem polfinalu 9. maja. Zastopala ga bo 20-letna Eden Golan, ki je odraščala v Rusiji, in je slavila na izraelskem izboru. Njene pesmi še niso objavili. Vse od leta 2015 se je Izrael vedno uvrstil v finale tekmovanja za pesem Evrovizije, zmagal pa je doslej štirikrat. Leta 1998 je bila izraelska predstavnica Dana International prva odkrita transspolna pevka, ki je zmagala na Evroviziji.

Rusija je 24. februarja 2022 sprožila vojaški napad na Ukrajino. Naslednji dan je EBU sporočil, da bi sodelovanje Rusije na tekmovanju za pesem Evrovizije istega leta "pomenilo sramoto za tekmovanje".

EBU s sedežem v Ženevi je bil ustanovljen leta 1950 in je največje združenje javnih radiodifuznih organizacij in agencij za oddajanje televizijskih programov na svetu. Ima 112 članic v 56 državah.

Na letošnjem 68. tekmovanju za pesem Evrovizije v Malmöju bo Slovenijo zastopala Raiven s pesmijo Veronika. Letošnje tekmovanje sovpada s 50. obletnico evrovizijske zmage švedske skupine ABBA s pesmijo Waterloo, kar je bila tudi prva zmaga Švedske na tem tekmovanju. Doslej je Švedska skupno slavila sedemkrat.